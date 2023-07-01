冷氣機要開幾多度才合適？10大常見疑問　開冷氣時有異味可這樣做

最近這氣溫是不斷的攀升，一天比一天高。所以作為控溫神器的空調（冷氣機），都被大家搬出來製冷解暑。不過，你家空調用對了嗎？另外空調在使用過程中難免出現各種各樣問題。



今天大家抄作業的機會來啦，小編總結了空調使用過程中最常見的10大問題，快來看看吧。

+ 54

Top 1：室外機滴水怎麼辦

這是由於空調製冷時，室內溫度較高的、含有較多水蒸氣的空氣進入空調冷凝管後被冷卻，出現冷凝水，形成水珠沿排水管滴下。在製熱時，室外機化霜也會產生大量的水。有時候，空調安裝工為了節省時間，並沒有安裝塑料排水口，水滴就會滴到樓下。因此，空調室外機滴水通常是正常現象，也可以加一根導水管來引導流向。

Top 2：室內機漏水是正常現象嗎

空調室內機漏水最常見的原因是排水管道問題。比如排水管道存在質量隱患，鬆弛老化、形狀彎曲等等都會引發排水不暢，進而導致室內機滴水。解決的辦法就是對排水管進行更換。倘若是排水管道發生堵塞現象，可以採用高壓水槍等工具進行沖洗疏通，一般問題都可以解決。

另外，空調室內機的濾網和翅片長期不清理會積攢大量灰塵，影響空調製冷效率，也會導致空調室內機漏水。

當然，空調室內機安裝存在缺陷也會導致漏水問題。比如說機身不水平或探出室外的排水管位置過高，導致冷凝水無法順暢的排出室外而引發滴水。這種情況就要對空調進行重新安裝，確保機身水平，排水管位置低於空調室內機的位置。

Top 3：空調不製冷怎麼辦

空調不製冷的主要原因有以下幾點：

· 缺氟

如果你家的空調是那種老式空調、使用時間很長了，那麼有可能是因為空調裏面的製冷劑氟利昂沒有了。老式的空調一般都是採用氟利昂作為製冷劑，長時間的使用會揮發氟利昂，所以只需加氟利昂就可繼續使用了。

· 沒有清洗

空調外機長期暴露在室外，容易吸附灰塵和雜物，長時間的不清理，就會影響機器的散熱性能，影響空調的製冷效果。另外，空調室內機的過濾網長時間不清洗也會被灰塵堵塞，導致空調不製冷。

Top 4：空調為什麼有異味？

由於空調濾網的孔徑較大，會有不少灰塵會附着在空調室內機的蒸發器上。蒸發器在製冷時會產生冷凝現象，將空氣中的水分凝結在蒸發器表面，濕潤的環境和附着在蒸發器表面的灰塵，如果清理的不及時，很容易滋生大量細菌、發生黴變，不僅會散發出難聞的怪味、影響蒸發器熱交換，還有可能引起過敏或呼吸道疾病。因此，當空調出現異味後應該立馬清洗。

Top 5：空調如何清洗？

需要清潔的主要部分是空調濾網、蒸發器和室內機外殼的內部。首先打開室內機的外殼，把空調室內機濾網直接摘下來，用水刷洗即可。

然後用空調專用清潔劑清潔空調蒸發器。空調清潔劑大致有兩種，一種是泡沫狀的，需要通過附帶的細管，將泡沫均勻的塗在空調的蒸發器表面，等待泡沫自己慢慢融化；另一種是噴霧，在距離蒸發器表面5釐米處均勻的噴塗一遍，等待15分鐘就可以了。

15分鐘後，直接將空調濾網裝回室內機，關上室內機外殼，開啟製冷模式工作15-30分鐘，殘留在蒸發器表面的清潔劑和污漬會隨冷凝作用凝結的水一起經過排水管排出室外。（清洗前一定要斷電）

Top 6：空調應該設置為多少度合適？

一般空調的最低溫度為16℃、最高為30℃。16℃的最低溫度是為了迅速降溫，而不是讓你長期呆在16℃的空調房。夏季使用空調，溫度設置在25℃-27℃之間人體感覺比較好。需要注意的是，室內外溫差不易太大，最好控制在10℃以內。

Top 7：空調夏天開製冷好還是除濕好？

製冷模式以降低溫度為目的，同時去除空氣中的水蒸氣，適用於空氣濕度不高的環境，比如說北方地區。選擇製冷模式，製冷的溫度和風速可以調節。

除濕模式以去除空氣中水蒸汽為目的，同時降低空氣溫度，適用於空氣濕度較高的環境，比如說南方地區和陰雨天。選擇除濕模式，除濕的溫度和風速不可以調高或者調低。

Top 8：空調頻繁啟動是怎麼回事？

只有定頻空調才會頻繁啟動，這是正常現象，因為它需要把溫度精確的維持在設定值。如果設定溫度與房間溫度溫差過小，會加劇定頻空調的頻繁啟動。另外，如果空調室內、外機周圍有擋風物體也會影響散熱，導致空調頻繁啟動。變頻空調則會在達到設定值後低速運行以維持溫度不變，可以說是「不停機運轉」。

Top 9：空調頻繁開關費電麼？

空調省電主要取決於「開機率」，空調在啟動的時候，壓縮機需要很大的電流，因而比較費電，若是經常性開關機會給壓縮機帶來不必要的損害，所以建議大家不要頻繁開關機。

Top 10：空調還沒到設定溫度就停了是為什麼？

空調壓縮機的工作時間是有限度的，正常應該是降到指定溫度才會停，但如果外界氣溫太高或設定市內溫度太低，壓縮機工作一段時間會休息一會，即便溫度還未降到設定溫度，這是壓縮機本身的自我保護——停機冷卻。如果你家的空調壓縮機工作時間短而間隔時間長，則很可能是壓縮機故障或老化，需要維修或更換。

延伸閱讀：開冷氣的3大事前準備 提前通電必做 點樣清理先唔會造成損害？▼▼▼

+ 16

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】