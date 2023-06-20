林定國回應法官抄襲捱批：法制透明、入稟禁《願榮光》依法辦事

律政司司長林定國回應有法官因「司法抄襲」遭上級法院批評，指事件反映本港司法制度的透明，彰顯法律制度有非常高自我修正能力，及良好的上訴機制。另外，他重申早前向法庭申請禁制令，禁止4項與歌曲《願榮光歸香港》有關的非法行為，是依法辦事。



5月10日，立法會會議通過法律執業者條例。圖為林定國。（林靄怡攝）

高等法院法官陳嘉信早遭上訴庭批評，在一宗民事案件判詞中抄襲原告方陳辭。林定國今日（20日）出席一個論壇時表示，這是不幸事件， 但認為屬個別事件，有信心不會再出現。林定國解釋，事件中原審法官犯錯並成為上訴理由，經公開審訊，由上級法院有效處理，終審法院首席法官亦運用了合適方式，確保類似錯誤不再出現，案件當事人得到公平機會，反映普通法的優點。

林定國又說，法官都是人，有時亦會犯上錯誤，在測試司法制度是否可靠，最重要是有效及公開的制度，由上訴庭並無逃避公開批評下級法官，反映司法制度的公開透明。雖然法官可以接受其中一方的陳詞而作出裁決，但今次事件在觀感上，令人感到法官是否有作出獨立思考，有關案件亦發還重審。

林定國：個人對海外播錯國歌感憤怒

另外，律政司申請禁制令，禁制歌曲《願榮光歸香港》，高院押後至下月21日再處理。林定國表示，案件進入司法程序不會評論，但強調向法庭申請禁制令的相關重要法律文件，包括禁制令的文本字眼 ，已於上星期發出，並上載至特區政府網站，目的是希望邀請有興趣人士，包括提出反對人士，可以參與聆訊程序，也讓律政司在陽光下交代立場。

林定國表示，國歌是國家主權的象徵，涉及國家尊嚴和主權，是重中之中的事，絕不容許有任何貶損、曲解，或任何不正確的訊息，對此絕對不能夠坐視不理，這是當局根本的憲制責任，亦是道德上應有之義。

他個人對海外比賽播錯國歌事件非常不滿和憤怒，反問如果美國有人將《義勇軍進行曲》當作美國國歌，美國人會有何感受，相信並非文字能夠形容。