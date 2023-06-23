林定國：期望今年內完成23條立法　現時難言進度「煮好先拎出嚟」

律政司司長林定國表示，《基本法》23條立法是中央交付香港的憲制責任，律政司和保安局已經成立特別工作小組，期望今年之內完成立法，但現時難言進度，指「煮餸中途都唔會拎碟餸畀人睇，都係煮好先拎出嚟」。



林定國強調不論年齡、背景、階層、性別都要認識「國家安全人人有責」。（資料圖片/林靄怡攝）

林定國接受報章專訪時說，特別工作小組正研究外地相關法律，要制定既能滿足憲制責任，又能堅持基本法律原則、維護國家安全、保障人權自由的一套完善法律。

希望第四季啟動「法治教育領袖培訓計劃」

此外，林定國上任後推動國家安全教育，有信心現時市民對法律制度及國家安全的認識，一定比去年增加，強調不論年齡、背景、階層、性別都要認識「國家安全人人有責」。他希望今年第四季展開「法治教育領袖培訓計劃」，培訓社區不同界別人士。

律政司人手方面，林定國透露今年亦要「搶人才」，提早一年招攬2025年度見習律政人員，現時就讀法學士學位課程3年級，並將於2025年取得法學專業證書（PCLL）的同學亦可報名。見習律政人員崗位會提供符合香港律師會或香港大律師公會規定的實習訓練。

林定國又表示，未來會繼續外訪「說好香港故事」。他說，中國和西方國家的關係緊張，令解說工作非常困難。