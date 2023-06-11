《國安法》被告人不獲保釋　林定國：能力範圍內不會拖延審判

《香港國安法》下，有部分被告人被捕後不獲保釋，而且案件排期時間長。律政司司長林定國出席港台節目時表示，不論民事或刑事審訊過程都有很多步驟，並非浪費時間，強調能力範圍內一定不會拖延審判。



有指內地法律在《香港國安法》實施下，正入侵普通法制度，林定國強調，一定不是入侵或損害香港的普通法制度，直言：「用上這些字眼是絕對錯誤」。



《香港國安法》下，有部分被告人被捕後不獲保釋，案件排期時間長等情況，律政司司長林定國出席電台節目時強調，能力範圍內一定不會拖延審判。（資料圖片／歐嘉樂攝）

外界一直有聲音質疑，在《香港國安法》下有部分被告人被捕後不獲保釋，或損害其權益。林定國表示，在能力範圍內一定不會拖延審判，認為「及時」是很重要，但強調不論民事或刑事案件，過程中都有很多步驟，程序並非浪費時間，而是要確保審訊公平。另外，他指法庭工作量非常大，控方有責任蒐集所有證據向法庭展示，被告一方亦會維護權益而作出有關申請，一切都需時處理。

至於保釋問題，林定國強調，國安法並非剝削保釋權利，而且亦有不少被告獲准保釋，但按現行制度，部分被告在法庭評核後，或較適合還押候審，強調法庭會作充分考慮。

被問到內地法律是否在《香港國安法》實施下，正入侵普通法制度，林定國表示：「一定不是入侵或損害香港的普通法制度，用上這些字眼是絕對錯誤」。他強調，起草《香港國安法》的過程講求銜接、兼容和互補，認為這才是正確描述兩者間的關係。

《基本法》第23條未見立法時間表，林定國重申，國家安全的風險不斷轉變，國際大氣候和政治環境愈來愈複雜，為了達致防範等作用，在草擬法律時一定要很敏感，達到維護國安的作用，而香港作為普通法管轄區，要參考和研究外地情況，希望今年做出成績，不然也希望明年可以完成。