盧寵茂指預設默許器官捐贈或有反效果　有信心今年建兩地互助機制

港府正與內地探討建立兩地恆常器官移植互助機制，醫務衞生局局長盧寵茂今日（24日）在港台節目表示，正與內地商討機制操作細節安排，有信心今年內開展有關機制。對於有聲音建議採用「預設默許」機制提高香港器官捐贈數目，盧寵茂指或會出現反效果，因現時社會對相關法定方式仍未有共識。



另外，對於新冠疫苗接種恆常化，盧寵茂表示，暫時無法完全將流感疫苗接種計劃，套用於應對新冠病毒，仍有待更多數據再研究日後的疫苗接種方案。



盧寵茂表示，有信心今年開展跨境移植機制。（余俊亮攝）

盧寵茂表示，醫管局正與內地相討機制操作上的細節安排，包括器官摘取、運輸流程及費用成本，以及兩地器官運送出入口的法例規管等，有信心今年設立跨境移植機制，「中間有阻滯就會浪費咗個器官，所以要安排得清楚啲」。

對於改用「預設默許」機制建議，盧寵茂指推行或有反效果，因為社會討論多年仍未有共識。他亦指，如醫護人員以法律理由拒絕家屬意願，為死者進行移植手術，亦如「在家屬傷口上灑鹽」，或會醜化器官捐贈這種祟高行為。

醫管局人手方面，盧寵茂表示，公院人手短缺會引發惡性循環，令留下來的醫生因人手不足而工作愈來愈辛苦，故認為現時在外吸引人才填補崗位，減輕工作量，或也能令本在港培訓的醫生選擇繼續留在公營醫療系統工作。

雖同意須提升精神科人力資源 盧寵茂：不希望把醫護全推向某專科

他又指，近日社會關注精神科醫生不足，他雖同意必須提升人力資源，但強調不希望因為一些意外發生就把醫生護士完全推向某個專科發展。他提到，醫管局正研究有條件出院問題，包括考慮應視作不符合條件的情況、以及有無更有效的方法確保病人接受治療，例如是否要看管病人服藥等。

盧寵茂稱若現另一種傳染病毒 或須採取與新冠般防疫措施

新冠方面，盧寵茂認為，如果再出現新一波疫情，再採取過往包括個案追蹤及隔離等措施的機會很微，但如是出現另一種的傳染病毒，有可能同樣採取與新冠疫情般以嚴峻的防疫措施作應付。至於新冠疫苗接種恆常化方面，他表示，暫時無法完全將流感疫苗接種計劃，套用於應對新冠病毒，因冠病毒的病情和演變速度跟流感不同，仍有待更多數據再研究日後的疫苗接種方案。