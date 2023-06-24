新紮師兄｜獲薛富盃警員不理朋友反對投考：我依家做嘅嘢係啱

香港警察學校今（24日）舉行結業典禮及會操，有32位見習督察及110位學警畢業。獲薛富盃及銀笛的27歲警員吳志霖稱，加入警隊因使命感驅使，身邊不少朋友都反對他成為警察，但不會阻礙其決心，「因為我覺得我依家做嘅嘢係啱嘅，我唔會因為朋輩壓力而阻礙到。」



23歲督察譚鈞鎧獲施禮榮盾及榮譽警棍，他來自警察世家，憶述小時候失眠，父親會分享警察故事，耳濡目染下，認為工作十分有意義，啟發他長大後加入警隊。另有畢業警員指，身邊有朋友反對他做警察，不過無阻他投考的決心。



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睡前小故事啟發成督察 立志為警朋友不成阻礙

獲施禮榮盾及榮譽警棍的督察譚鈞鎧今年23歲，畢業於科技大學，出生於警察世家，其父親、叔叔、姨丈及姑姐都是警務人員，從小耳濡目染，覺得警察是一份有意義的工作。他憶述小時候失眠，父親會分享上班的故事，如曾就防罪知識演講，有婆婆因此受惠逃過騙案，向其父答謝道，「多謝你送咗份禮物俾我！」，啟發他立志加入警隊，日後希望加入機場特警組。

獲施禮榮盾及榮譽警棍譚鈞鎧督察（左）及獲薛富盃及銀笛的警員吳志霖（右）。（石恩彤攝)

而另一位獲薛富盃及銀笛的27歲警員吳志霖稱，加入警隊因使命感驅使，希望幫助市民。吳志霖表示，身邊不少朋友都反對他成為警察，但不會阻礙其決心，「因為我覺得我依家做嘅嘢係啱嘅，我唔會因為朋輩壓力而阻礙到。」

香港警察樂隊加入警察樂隊少年團成員表演

今屆結業典禮新增警察樂隊少年團一同表演，共19名成員，年齡介乎7至14歲。其中警察樂隊少年團成員陳倩兒表示，加入樂隊是希望尋求更多表演機會加入初期感到困難，須熟習一邊步操，一邊吹奏圓號。她說，不時在家練習吹奏音階，以克服吹奏高音所需的體力，今日亦順利演出。警察樂隊少年團指，新一期將繼續招募，目標擴展至40人以上。