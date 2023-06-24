5200萬頭獎六合彩︱攪出號碼有得對　半注中　下周二頭獎3500萬

馬會端午節（22日）晚上舉行的六合彩「端午金多寶」，頭獎無人中，帶動今晚（24日）舉行的六合彩攪珠出現巨額獎金，估計若10元一注中頭獎，可獲派5,200萬元彩金。投注晚上9時15分截止，總投注額96,851,292元。



馬會公布，今期有人中頭獎，但由於每注投注為5元，屬「半注中」， 因此一半頭獎獎金撥入下周二（27日）晚攪珠，估計屆時10元一注中頭獎金，可得3,500萬元。



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六合彩連續三期（6月17日、20日及22日端午金多寶）頭獎無人中，加上端午金多寶3,800萬元金多寶，累計多寶增至4,387萬元，馬會估計今晚10元一注獨中，可獲5,200萬元獎金。

今晚攪出號碼為：1、11、14、16、26、36；特別號碼為：39

5200萬頭獎六合彩攪珠結果。（馬會直播畫面截圖）

5元一注中頭獎屬「半注中」 半數獎金撥入多寶

馬會公布今晚有人中頭獎，每10元一注派彩56,344,000元，比原先估計多400多萬元。但由於是投注5元一注，幸運兒屬「半注中」，獲得的彩金也減半至28,172,000元。餘下一半彩金、28,172,000元撥作多寶，馬會估計下周二（27日）晚10元一注獨中，可得3,500萬元巨獎。

二獎有三注，每10元一注派彩1,385,920；三獎則有240.7注中，每10元一注派彩46,060元。

5200萬頭獎六合彩派彩結果。（馬會圖片）

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