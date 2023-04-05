六合彩復活節金多寶頭獎3800萬較上次減半　馬會只額外增撥300萬

【六合彩2023／復活節金多寶／複式／單式／賽馬會投注站】六合彩「復活節金多寶」闊別3年後，終於回歸，將於本周六（8日）晚上9時半攪珠，若10元一注獨中頭獎，馬會估計可獲3,800萬元，較對上一次、2019年的復活節金多寶大減超過一半。馬會分析歷年復活節金多寶的結果，「提水」「22」、「28」號是最「幸運號碼」。



由於連續四期無人中頭獎，截至本周二晚攪珠，多寶累計已有2,700萬元，今期淨計金多寶3,000萬元，即馬會只需從滾存的彩金庫存中額外撥出300萬元，以推行這次復活節金多寶攪珠。



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復活節金多寶「易」「發」 22及28各攪出五次

馬會表示，復活節金多寶攪珠將於周六舉行，特設3,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會達3,800萬元。金多寶昨日已開售，將於攪珠前15分鐘（即周六晩9時15分）截止售票。

馬會分析過去復活節金多寶的「幸運號碼」，發現「22」及「28」號各開出5次，是最「旺」的數字，其次則為「10」、「11」、「15」、「20」、「21」、「29」、「30」及「46」號，曾各開出4次。

值得注意的是，復活節金多寶與其他金多寶一樣，前一期的六合彩將會暫停，即明晚周四（6日）的六合彩會暫停攪珠，以預留更多時間讓市民投注，亦可藉此推高金多寶期數的投注額。

過去復活節金多寶「幸運號碼」。（馬會網站截圖）

2019年復活節金多寶頭獎基金高達8000萬

翻查資料，復活節金多寶的歷史可追溯到1992年，但由2014年起已非每年舉辦，對上一次已是2019年，當時的估計頭獎基金高達8,000萬元，是歷年復活節金多寶最高派彩，總投注額達到逾1.53億元，惟該期頭獎無人中，6注瓜分二獎，每注派彩116.5萬元。

再向前追溯，已要數到2013年，當時頭獎獎金為4,215萬元，幸運兒一注獨中，而二獎則1.5注中，每注獎金270萬元。

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計及上兩次的復活節金多寶，今次3,800萬元頭獎獎金，是三次中最少，較對上一次少52.5%。

周二攪珠後多寶累計已有2,700萬元，復活節金多寶又只得3,000萬元，因此馬會只是額外撥多300萬元。若是周二頭獎有人至少中1注，2,700萬元多寶便歸零，馬會需從彩金庫存中額外撥出3,000萬元，而非只是300萬元。

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