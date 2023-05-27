六合彩5000萬頭獎｜攪出號碼有得對　一注中獨攬頭獎近半億彩金

【六合彩2023／複式／單式／賽馬會投注站】新一期六合彩於今晚（27日）攪珠，因連續5期六合彩頭獎無人中，多寶累積至4,096萬元，馬會估計若今晚10元一注獨中頭獎，可獲橫財5,000萬元。投注時間於晚上9時15分截止，總投注額有約7,780萬元。



馬會公布有一注中，派彩4,907萬元，比預計5,000萬元少不足100萬元。



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新一期六合彩於今日（27日）晚上9時30分攪珠。由於六合彩頭獎由上周二（16日）起連續五期無人中，而本周四（25日）攪珠連二獎都無人中，令累積多寶金額持續上升至4,096萬元。

六合彩5月27日攪珠結果，7個攪出號碼中，綠色號碼佔5個。（馬會直播截圖）

今晚攪出號碼為：11、20、21、22、27、32；特別號碼為：12。

今期攪珠除了藍色波20及特別號碼紅色波12，其他五個號均是綠色波；而且又出現兩組連續號碼，即11及12，以及20、21及22。

馬會公布，頭獎一注獨中，每10元一注派彩4,907萬元；二獎有4.5注中，每10元一注派彩60萬元；三獎則有182注中，每10元一注派彩近4萬元。

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