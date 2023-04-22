六合彩攪出「生日組合」累馬會派凸400萬　二獎每注派彩反不足4萬

六合彩今晚（22日）攪珠，攪出的6個號碼偏細，更有4個號碼在10以下，其餘連同特別號碼亦在30以下，相關號碼均是月份及日期數字，較容易組成生日日期，是不少人的心水組合。今期六合彩三獎竟有388.7注中，10元一注派彩只能「保底」下限1.92萬元；二獎更只比三獎多約一倍，10元一注僅派彩39,370元。



不過，由於4至7獎屬固定派彩，故一定大量投注中獎，馬會就「大出血」。今期投注額扣稅後連同多寶都不夠派彩，馬會需從儲備撥出約400萬元，才夠派彩4,242萬元。



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七個攪出號碼均為30以下

今期六合彩在今晚9時半攪珠，連同多寶獎池，馬會原估計頭獎10元一注獨中，可得2,000萬元。根據馬會網頁，今期頭獎共兩注中，每注派約760.2萬元獎金；二獎則有9.5注中，每注獎金為約3.9萬元。至於三獎則有多達388.7注中，每注只派1.92萬元，是該級別獎金中的「保底」下限獎金。

仔細分析今期攪珠，6個攪出號碼中，竟有4個號碼更是10以下，包括2、6、7及9，其餘為17及19，特別號碼則為26號。當中2、6、7及9可作為月份或日期的號碼；其餘17、19及26則屬於日期號碼，較容易組成不少人心水生日日期組合，未知是否因該原因，令不少買生日號碼的市民，一嚐得獎滋味。

馬會網頁顯示，今期三獎總共派出獎金約為746.3萬元（19,200元乘388.7注），是9.5注中的二獎、派彩總金額37.4萬元接近20倍。不過儘管如此，今期頭獎至七獎，總共派出獎金只有約4,241.8萬元，其中七獎中3個正獎號碼就有11.8萬注中，派彩近475萬元。

今期總投注額4,558萬元，扣除25%撥作獎券收益徵稅、15%撥作獎券基金，6%為馬會佣金後，只餘54%、即2,461萬元供派彩，連同多寶獎金約1,380萬都不夠派，馬會需從儲備中撥出約400萬元才夠數。

翻查資料，近年攪珠亦曾有大批市民中三獎的情況出現，當中2019年2月9日攪珠的新春金多寶，當時一注獨中頭獎金額高達1億元，吸引市民投注，總投注額高達2.95億元，最終頭獎6注中，而三獎竟有2,470注中，每注派出下限獎金1.92萬元。

此外，2021年7月22日的攪珠當中亦如今期攪珠相似，6個號碼竟有5個號碼細個10，該次三獎共635.3注中，同樣每注派下限獎金1.92萬元。該次攪珠總派出獎金約4,100萬元，超過該期總投注額的約3,670萬元，料馬會最終要「倒貼」約1,400萬元。