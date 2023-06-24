俄羅斯內戰兵變｜保安局密切留意局勢　入境處接獲當地2港人查詢

俄羅斯政府的僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）今日（24日）發動兵變，正逼近首都莫斯科，克里姆林宮陷入不穩。保安局今晚表示，早在2011年便對俄羅斯發出黃色外遊警示，當局正密切留意當地情況，如有需要，將會對外發布當地最新情況。當局提醒身在俄羅斯的港人，如需協助可聯絡入境處「協助在外香港居民小組」或中國駐俄羅斯大使館。



入境處表示，至今接獲2名在俄羅斯的港人查詢，已即時提供相關資訊，並轉介中國駐俄羅斯聯邦大使館跟進。



圖為2023年6月24日，一名男子與部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵對話。（Reuters）

保安局表示，會密切留意當地的情況，如有需要，會透過媒體、保安局流動應用程式，以及外遊警示網頁，發布當地最新情況。

當局續指，身在俄羅斯的港人，如需協助，可循以下5個方法求助：

1/ 致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868

2/ 透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線

3/ 發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線

4/ 提交網上求助表格求助

5/ 與中國駐俄羅斯大使館聯絡（領事保護與協助電話：(7) 499-9518661）

2港人個案已轉介中國駐俄羅斯大使館跟進

就俄羅斯最新局勢一事，入境處獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特派員公署及中國駐俄羅斯聯邦大使館了解情況。至今入境處接獲兩名身在俄羅斯的港人查詢，入境處已即時提供相關資訊，並按其意願將個案轉介大使館跟進。

入境處會繼續與上述兩名港人、公署及大使館保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

俄羅斯總統普京宣布局部動員：圖為俄羅斯國防部新聞處發布的影片截圖，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，中）2022年9月21日在莫斯科開會，同場還有俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）及副國防部察利科夫（Ruslan Tsalikov）。

港府2011年起對俄羅斯發出黃色外遊警示

根據保安局資料，當局自2011年起，向俄羅斯發出黃色外遊警示，即「有威脅跡象」，呼籲擬前赴當地或已在當地的港人應留意局勢和提高警惕；而早於2016年由於安全形勢不明朗，保安局亦已在外遊警示制度網頁，另外提醒市民如非必要，避免前赴北高加索及鄰近烏克蘭邊界地區。

目前同屬黃色外遊警示地區尚有英國、法國、比利時、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡等。