港鐵加價｜最高加幅約6%　職員車站查票　市民批政府任由港鐵加價

港鐵新票價於今日（25日）實施，車費平均加幅為2.3%，另增加逃票及違規使用車費優惠的罰款，重鐵網絡方面由500元增加至1000元。翻查資料，今次加價最大加幅的車程可達約6%；亦有本地車程加價0.8元。

新票價生效首日，九龍塘站有職員持機查票。有市民表示加價不會影響日常出行，但批評政府身為港鐵大股東，卻任由港鐵加價，「好似坐視不理咁」，希望港鐵提供更多優惠，為基層市民作考慮。



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車費加幅最高約6%

港鐵早前敲定加價2.3%，為港鐵自疫情三年後首度加價，亦是屯馬線全線通車後首度加價。過往屯馬線一直被詬病「短貴長平」，有時較短車程，票價卻更高。事實上，今次涉及屯馬線的票價波幅亦較大，「長平」的車程加幅較大。

票價調整幅度分佈（港鐵文件截圖）

以荃灣西站來往何文田站為例，票價加幅可達6.19%，加0.6元，最新票價為10.3元；何文田來往屯門至元朗的車程各加價0.7元，加幅達3.39%，最新票價為21.3元，其加幅同樣多於平均加幅。另外，荃灣西來往油麻地站的加幅達6.32%，據了解為各線之冠，加價0.6元，最新價格為10.1元。

今次加價中，本地車程最大的加幅為0.8元，該車程為來往迪士尼至屯門、兆康、天水圍、朗屏及元朗站等。港鐵之前指，逾九成的車程車費，將上調不多於0.4元。

部份車程票價（港鐵文件截圖）

新票價於今日（25日）實施，同時亦增加逃票及違規使用車費優惠的罰款，重鐵網絡方面由500元增加至1000元；輕鐵及港鐵巴士則由290元上調至370元。

九龍塘站有職員查票

記者分別到旺角站及九龍塘站了解港鐵查票情況。早上10時30至11時00期間，有四至五位港鐵查票組職員在九龍塘站閘內持機查票，另有兩位穿著灰色制服的附例特檢隊職員協助，現場未遇有人逃票及避票；相同時間在旺角站就未見查票情況。

九塘站有職員向乘客查票。（蘇煒然攝）

市民批政府任由港鐵加價

對於港鐵再度加價，市民陳先生表示，雖然升幅不大，但擔心會增加基層市民的出行負擔，「（港鐵）佢好似私營咁，可加可減嘅機制，對市民唔公道⋯⋯係mind（介意）政府成日都由佢加價，好似坐視不理咁」。他指，政府作為港鐵大股東，對於加價卻不作為，未能平衡市民大眾的權益。

市民陳先生批評，政府對港鐵加價坐視不理，希望港鐵增加在公益和慈善活動的投入。（蘇煒然攝）

陳先生又指，大部分市民都會乘搭港鐵，其利潤可觀，建議港鐵增加更多長者乘車優惠，以及投放更多資源於公益和慈善活動，令全港市民受惠。

另一市民黃先生則表示，港鐵實施新票價不會影響日常出行的次數。問及是否應增加乘車優惠，黃先生說，現時的車費優惠活動適當，如增加相關優惠活動，例如半價日，可能影響增加當日港鐵的人流負擔，對於恆常使用港鐵服務的市民或會造成不便。