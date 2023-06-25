逾半受訪輪椅人士指欠足夠無障礙設施　團體倡加強照顧提升幸福感

本港逐步邁向共融社會，但有調查發現，逾5成半受訪輪椅使用者認為出行不方便，因為社會上的無障礙設施不足夠。負責調查的團體亦發現，觀塘區只有一成具有無障礙設計的店舖。

經緯青年商會提倡推出「友善對待輪椅使用者」標誌，提升輪椅人士的幸福感及店舖形象；亦建議店舖員工加強照顧入店輪椅人士的培訓。平等機會委員會主席朱敏健亦提出，平機會有計劃資助機構建設通用設施。



多於一半輪椅使用者認為無障礙設施不足

經緯青年商會今（25日）發表『「友」你「椅」靠』問卷，於5月至6月就輪椅使用者出行在軟件及硬件所到的困難訪問200位輪椅使用者（包括傷殘人士、長者） ，同時亦以觀塘區作實地考察，了解有多少店鋪是無障礙暢通易達。

結果發現有五成半輪椅使用者認為無障礙設施不足夠，亦有近一半受訪輪椅使用者感到出行不便，令他們產生出行顧慮。

受訪輪椅人士指出三大原因導致出行有憂慮，當中八成指出「沒有足夠的無障礙設施」；七成認為會勞煩他人；亦有三成認為「沒有他人支援或協助」。

輪椅人士出行有憂慮 店舖無障礙設施不足

問卷亦指出91.7%受訪者表示，店舖員工在照顧輪椅使用者的認知不足。經緯青年商會實地考察結果發現，觀塘區只有一成店舖設有無障礙設施，同時只有一成連鎖店舖有無障礙設計。商會表示，有關連鎖商店應作為牽頭羊，推動不同的店舖設置無障礙設置。

商會兩大建議 增加友善標誌及員工培訓

商會倡議推出「友善對待輪椅使用者」標誌，涵蓋無障礙設施及員工友善對待，令論椅人士容易識別相關店舖，增加出行意慾，超過八成受訪者同意此建議有助提升輪椅人士的幸福感及店舖形象；亦有九成人士認同加強店舖員工照顧入店輪椅人士的培訓，可以增強員工的敏感度和同理心，以及處理技巧，促進社會的共融。

香港的無障礙設施增加 唯大眾仍對輪椅人士存誤解

本身亦是輪椅使用者的香港傷健協會傷健學院項目幹事伍振熾指，10年前不是每架巴士都設有無障礙設施，要靠「撞彩」，有時更會「日曬雨淋」；10年後，每架巴士都設有無障礙設施，硬件上，無障礙設施確實有所增加。

他續指，有時候，在服裝店會擔心不夠空間，輪椅人士弄髒店舖內的衣服。他反映，外界認為輪椅人士「論盡」，需要更多空間，例如在食店內，店員會因認為店舖的空間不足，而要他到另一間食店用膳，但伍認為該店舖其實是有足夠空間的，並指這些情況「經常發生」。

平機會助建通用設施

平機會主席朱敏健指，平機會現時有計劃資助提出通用設計概念的機構，建設通用設計，資助額最高可達15萬。

立法會鄧家彪議員指，會向立法會提議案，幫助輪椅人士。