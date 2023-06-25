俄羅斯兵變｜入境處再接獲多4名當地港人查詢　將轉介大使館跟進

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）日前發動兵變，一度向莫斯科進兵，惟不足24小時，首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）宣布撤退，但當地局勢時續緊張。入境處昨日（24日）接獲2名在俄羅斯港人查詢，今日（25日）再接獲多4名港人查詢，即至今共接獲6名當地港人查詢。



俄羅斯兵變：圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）部隊撤離羅斯批夫州的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（Reuters）

入境處指，就俄羅斯最新局勢一事，處方已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐俄羅斯聯邦大使館了解情況。至今，入境處接獲6名身在俄羅斯的港人查詢，入境處已即時提供相關資訊，並按其意願將個案轉介大使館跟進。 入境處會繼續與上述6名港人、公署及大使館保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

保安局指，自2011年起向俄羅斯發出黃色外遊警示，即「有威脅跡象」，呼籲擬前赴當地或已在當地的港人應留意局勢和提高警惕；2016年已提醒市民如非必要，避免前赴北高加索及鄰近烏克蘭邊界地區。

保安局會密切留意當地的情況，如有需要，會透過媒體、保安局流動應用程式，以及外遊警示網頁，發布當地最新情況。

當局續指，身在俄羅斯的港人，如需協助，可循以下5個方法求助：

1/ 致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868

2/ 透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線

3/ 發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線

4/ 提交網上求助表格求助

5/ 與中國駐俄羅斯大使館聯絡（領事保護與協助電話：(7) 499-9518661）