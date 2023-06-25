俄羅斯兵變平息　美國CIA前負責人：「故事還未結束」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）6月24日發動兵變，旋即在25日於白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）調停下暫時平息。美媒引述中央情報局（CIA）對俄行動前負責人霍爾（Steve Hall）表示，他認為事件「還沒有結束」。



美媒25日引述霍爾稱，即使是經驗老到的俄羅斯觀察家亦對事件感到震驚，「每個人都在撓頭，」他說，「我從今天這樣的日子中唯一能感到的是，你（指俄羅斯）有兩個人發現自己處於難以為繼的局面，必須找到自身出路。」

霍爾指，當瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）率部隊往莫斯科進發時，他或許會覺得自己「不自量力」，同時總統普京（Vladimir Putin）亦面臨必須擊敗瓦格納2.5萬名傭兵的真實前景。

報道形容，將普里戈任送往白羅斯，對雙方而言均為挽回面子之舉。但霍爾稱，事件終令普京的情況變得更糟，並被削弱。特別是當瓦格納集團所經之處受到了歡迎，「當一個企圖兵變的人受到了民眾的支持，這對普京來說是很糟糕的時刻。」

霍爾說，「普京在數月前應已預見到它（兵變）的到來。我們將看到它是如何結束的。我認為故事還沒有結束。」