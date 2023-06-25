俄羅斯兵變｜俄分析人士：普京低估普里戈任　地位遭削弱

分析認為，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）被迫大赦發動兵變的瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯作普里戈津或普里格津），暴露出普京低估了普里戈任，而兵變也削弱了普京的地位。



法新社報道，儘管俄羅斯宣布撤銷針對普里戈任的刑事訴訟，而後者則以「不希望俄國人流血」為由前往白羅斯。但分析認為，這個調解協議暴露了普京對權力控制的弱點，休戰並不會終結普里戈任與莫斯科之間的恩怨，普京眼下將不得不採取措施恢復權威。

俄南沃羅涅日州（Voronezh）州長說，瓦格納戰士6月25日正離開該州。

圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）離開頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時，與民眾握手道別。（Reuters）

獨立政治分析家卡拉喬夫（Konstantin Kalachev）說，俄羅斯領導人會對俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的圍觀平民為瓦格納部隊鼓掌的情景感到擔憂。

卡拉喬夫說：「普京的地位被削弱了……普京低估了普里戈任，就像他之前低估了澤連斯基一樣……他本來可以通過給普里戈任打一個電話來阻止這一切，但他沒有這樣做。」

另一方面，華盛頓智庫戰爭研究所（ISW）認為，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在休戰談判中的直接作用是「對普京的羞辱」，指「克里姆林宮現在面臨着一個極不穩定的平衡狀態」。

該智庫補充稱，盧卡申科談判達成的協議是一個短期解決方案，而不是一個長期解決方案，普里戈任的叛亂暴露了克宮和俄國防部的嚴重弱點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

