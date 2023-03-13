環保署招標處理紙包飲品盒　喵坊：會入標　正覓地重設廠房

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」早前不獲科技園續約元朗廠房，暫時租約延至今年月6月底。環保署今日（3日）就紙包飲品盒回收處理服務合約，邀請提交報價書，合約範圍包括為「綠在區區」收集到的紙包飲品盒，提供儲存及處理等服務。署方又指，合約對處理飲品盒的技術不設任何限制，但須合乎環保原則。

是次合約服務暫定於7月1日開始，「喵坊Mil Mill」創辦人葉文琪表示，現有租約雖於6月底結束，但正物色土地重設廠房，會繼續入標報價，希望可趕及提供服務。



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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環保署今日就紙包飲品盒回收處理服務合約，邀請提交報價書，合約為期12個月，暫訂由今年7月1日開始，承辦商最遲須於10月1日開始處理紙包飲品盒。是次項目服務包括為「綠在區區」收集到的紙包飲品盒，提供接收、操作、儲存、加工及處理的服務。視乎情況，環保署可將合約期延長最多三個月。

「喵坊Mil Mill」廠房設於科技園管理的元朗地段，但不獲續約，原訂去年底完約，事件引起廣泛爭議，後來科技園提供寬限期，延至今年6月30日結束。葉文琪回覆查詢表示，現有科技園廠房的續約事宜未有下文，現時正覓地重新設廠，但仍會入標申請是次項目，希望能夠趕及提供服務。

葉文琪表示，會繼續入標報價，希望可趕及投入服務。（資料圖片／梁鵬威攝）

另外，去年「綠在觀塘」收集紙包飲品盒後，交給廢物處理承辦商碧瑤，原訂再轉交予「喵坊Mil Mill」處理，惟喵坊從未收到該批紙包盒；該批飲品盒至今仍下落不明。環保署表示，會由7月1日起安排將紙包飲品盒，送往獲委聘承辦商的處理設施。葉文琪相信，由環保署安排運送紙包飲盒，有助節省運輸成本。