喵坊Mil Mill落實新加坡設廠　研投環保署新約　葉文琪：時間倉促

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」元朗廠房早前不獲續約，租約6月底屆滿。「喵坊Mil Mill」創辦人葉文琪今日（14日）表示，已落實在新加坡另設廠房，目前正覓地設廠，預計在落實決定後半年內投入運作。



環保署昨日（13日）就紙包飲品盒回收處理服務合約，邀請提交報價書，葉文琪稱「喵坊Mil Mill」會積極研究參與入標，但他指即使在香港覓得地方設廠，設廠後也要約6個月才可開始打漿，形容環保署要求新承辦商最遲須於10月1日開始處理該些紙包飲品盒，時間倉促。



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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環保署昨就紙包飲品盒回收處理服務合約，邀請提交報價書，合約為期12個月，暫訂由今年7月1日開始，承辦商最遲須於10月1日開始處理紙包飲品盒，項目服務包括為「綠在區區」收集到的紙包飲品盒，提供接收、操作、儲存、加工及處理的服務。視乎情況，環保署可將合約期延長最多三個月。

設於科技園管理元朗地段的「喵坊Mil Mill」廠房，租約早前延至今年6月30日結束。葉文琪今日在商台節目形容，元朗廠房續約已「無乜機會」，「喵坊Mil Mill」仍正尋找在本港有沒有其他地方設廠打漿。

對於環保署就紙包飲品盒回收處理服務合約邀請提交報價書，葉文琪稱：「會積極研究點樣參與呢張標書。」被問到如投得標書是否等於「喵坊Mil Mill」可無縫交接，葉文琪稱：「搵到新地方都要至少6個月時間見先可以重新打漿，新廠房地點都未有，就算投到新標書都有段時間要暫存已回收紙包飲品盒。」

「喵坊Mil Mill」創辦人葉文琪3月14日表示，已落實在新加坡另設廠房，目前正覓地設廠，預計在落實決定後半年內投入運作。。（資料圖片／梁鵬威攝）

環保署新合約要求承辦商最遲須於10月1日開始處理紙包飲品盒，葉文琪認為無論對「喵坊Mil Mill」或其他有意入標者，時間上也是倉促，除非本身目前已有目標廠房地點。葉文琪透露，「喵坊Mil Mill」已落實在新加坡另設廠房，目前正覓地設廠，預計在落實決定後半年內投入運作。