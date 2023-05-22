商場七一有紙盒冒煙　化驗師指物品燃燒可產生有毒氯氣　文員認罪

2020年7月國安法實施翌日，兩名男子涉嫌在灣仔集成中心外，將一個膠樽掉入一個紙箱內，引致白煙冒出。附近警員聽到巨響後趕往現場，發現紙箱內數個分別已變形及燒焦的膠樽，經化驗後證實含聚乙二醇、三聚氰酸等化學物，混合後可產生明火及煙霧，一旦燃燒會產生有毒氯氣。涉案兩男被控公眾妨擾罪，其中一名任文員的被告，今（22日）在區域法院認罪，還押至同案不認罪被告審訊完畢始作判刑，期間索取背景報告。



案件涉兩名被告

被告原柱健（30 歲，文員）及李浩琛（31 歲，興趣班導師），被控於 2020 年 7 月 1 日與對方在灣仔軒尼詩道集成中心的行人路，非法引致煙霧發放，對公眾造成妨擾。被告原柱健承認控罪，李則會接受審訊。

被告原柱健在區域法院承認公眾妨擾罪，同案被告李浩琛否認指控，案件開審。

當日灣仔有遊行商場突傳爆炸聲

案情指當日大批人士在港島區集結，有示威者在灣仔軒尼詩道與杜老誌道一帶以磚頭阻塞行車道，警方則派員進行高姿態巡邏。晚上約7時半，有警員聽到一聲彷如爆炸聲的巨響，並看到集成中心外有白煙冒出。隨後，他前往聲響地點，聞到現場散發酸性味氣體，白煙則來自集成中心外走火通道口的一個「Vita」紙箱，內有4個膠樽，其中一個已燒焦，另一個載有白色固體的寶礦力樽則已變形。

片段見原曾把樽裝物放入紙箱

警方追查閉路電視片段，發現案發前數小時，原與另一男子曾經出在炮台山永昇中心。傍晚近6時，有不知名人士把「Vita」紙箱放在集成中心的走火通道外，派發樽裝水。約一小時後，原與同行男子該處行人路上徘徊，之後一度進入餐廳「快樂蜂」內的洗手間。二人離開餐廳後，原把一支樽裝物體放入集成中心外的紙箱，同行男子則在附近徘徊，他們及後返回「快樂蜂」購買食物。十分鐘後，原放進紙箱內的樽裝物體冒出白煙。及至8時半，兩人先後返回炮台山永昇中心。

警方發現紙箱內有白色固體

警方發現，案發現場的紙箱內側有燃燒過的痕跡，且留有濺落的白色固體，分別檢測到聚乙二醇的短碎屑及三聚氰酸。紙箱內已燒焦的殘餘膠樽，找到含炭、鈣及氯等殘留物；因輕微受熱而變形的寶礦力膠樽，外側表面沉積著的白色固體則驗出三聚氰酸。

警搜查檢取消毒漂白丸及煞車油等

原與該同行男子約在事發後三週被捕，警方在後者住所內，檢獲消毒漂白丸、載有白色粉末的多個容器、剎車油等，分別含有三氯異三聚氰酸劑、氯酸鉀等多種化學物。此外，警方在該男子任教的永昇中心27樓「STEM Work」內，找到載有相類化學物。

化驗師指化學物品混合會產生火焰

政府化驗師陳凱耀指出，部份化學物混合後會產生火焰及煙霧的自發反應，其中高氯酸鉀是屬爆炸品常見成份，而三氯異三聚氰酸劑一旦燃燒會產生有毒氯氣。陳推斷，涉案紙箱的損毀可能是由這些化學品的反應所致。

吸入氯氣會刺激肺部及眼睛

法證專家則指， 氯是一種常見的有毒吸入物，具有刺激肺部的特性，若果吸入或眼睛直接接觸到氯氣，有機會引發反應性氣道功能障礙綜合症、成人呼吸窘迫綜合症等病症，甚至不時引致急性肺部損害及死亡。

案件編號：DCCC959-960/2021