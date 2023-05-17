圖書下架｜圖書館諮委會成員崔日雄倡列出下架理由　研設上訴機制

香港公共圖書館近日下架多名香港政治人物及學者的著作，行政長官李家超周二(16日)指公共圖書館有責任確保館藏內容符合本港利益。香港公共圖書館諮詢委員會成員崔日雄今日（17日）在商台節目稱，希望可以在下一次委員會討論公共圖書館書籍下架事宜，又建議康文署分類列出書籍下架原因，以及研究是否有上訴機制，「（作者）出咗本書如果被下架，有個理由比較好。（上訴機制）如果有，我覺得會比較完善。」不過，崔日雄認為如何列出相關名單及內容要研究，「有關方面唔想推廣，列咗出嚟反而係推廣。」



近年公共圖書館不停將「敏感」作者的館藏下架，風氣也蔓延入學校。（資料圖片／張浩維攝）

擔任公共圖書館諮詢委員會成員約兩年的崔日雄今日在商台節目透露，在他加入委員會後，未曾討論有關公共圖書館書籍下架問題，而委員會下次會議在下月初，他相信委員都希望討論有關情況，「希望可以傾，可以有方向性。」

崔日雄希望可以下次委員會討論公共圖書館書籍下架事宜，又建議康文署分類列出書籍下架原因，以及研究是否有上訴機制，「（作者）出咗本書下咗架，有個理由、有上訴機制會好啲。」不過，崔日雄認為如何列出相關名單要研究，「有關方面唔想推廣，列咗出嚟反而係推廣。」

崔日雄表示，康文署審視公共圖書館書籍時，會先了解書籍有否違反法例，再研究道德問題，再檢視是否符合公共利益，不過，他強調標準或準則永遠不可能涵蓋所有層面，要相信康文署人員的專業判斷，「（委員會）傾可以有方向性，但執行性由返專業去做。」

對於與六四及反修例事件相關書籍是否不能於公共圖書館出現，崔日雄認為如是事實陳述書籍，「無理由唔擺得」，但如有未有定論的觀點討論，須由康文署人員判斷。

香港公共圖書館諮詢委員會成員崔日雄。（資料圖片/梁鵬威攝）

▼5月15日 李家超回應圖書館書籍下架▼

