圖書下架｜學校館藏不停刪減　學界：教局官員指魯迅著作鼓勵上街

公共圖書館近日「清除」部份政治學者和民主派人士如已故民主黨元老司徒華的著作，教育局局長蔡若蓮指學校圖書館每年都檢視藏書，確保能配合各學科的教學和學習需要。學界組織「優質圖書館網絡」創會會長呂志剛指出，學校圖書館的館藏近年都不停刪減，除涉及敏感政治議題或含有政治隱喻的書籍外，有學校更反映教育局人員巡視館藏後，指名作家魯迅的著作「鼓勵學生上街」，不應在學校的圖書館內。



呂志剛認為，學校圖書館主任應相信自身的專業判斷應否留在學校圖書館，而非過分揣測局方紅線及自我審查，又要求教育局頒佈「學校圖書館圖書發展策略指引」，清晰例明學校圖書館館藏需符合那些元素，以茲遵守。



近年公共圖書館不停將「敏感」作者的館藏下架，風氣也蔓延入學校。（資料圖片／張浩維攝）

學校自我審查收起《動物農莊》、通識科書籍

教局官員被指促將龍應台作品下架

呂志剛指學校圖書館中涉及到較敏感政治議題，例如六四事件等的書籍一早已全被下架，而含有政治隱喻的書籍，例如喬治．奧威爾的著作《1984》、《動物農莊》等，或是今年DSE剛考完最後一屆的通識科有關書籍，都有不少學校為免惹上麻煩而已下架。

除上述較為「敏感」的書籍外，亦有書籍在教育局人員巡視後被勸喻不要在校內圖書館出現，他指有學校反映過魯迅的書籍被教育局人員指「鼓勵學生上街」，而不應在學校的圖書館內，亦有學校指收到教育局人員指示，台灣作家龍應台的書籍都不要在校內圖書館的館藏中。

呂志剛認為學校圖書館主任應相信自身的專業判斷應否留在學校圖書館，而非過分揣測局方紅線及自我審查，（洪嘉徽攝/資料圖片）

促圖書館主任在國家安全與館藏多樣性取得中間點

對於公共及學校圖書館近年不停刪減館藏，呂志剛感到婉惜及唏噓，他引述優質圖書館網絡主席熊銘呼籲，圖書館主任應有專業及文化底蘊，認為學校圖書館的主任應在國家安全及館藏多樣性中，取得中間點，相信自身的專業判斷應否留在學校圖書館，而非過分揣測局方紅線及自我審查。

呂志剛又要求教育局頒佈「學校圖書館圖書發展策略指引」，清晰例明學校圖書館館藏需符合那些元素，以茲遵守。