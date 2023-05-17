圖書下架｜學校館藏不停刪減 學界：教局官員指魯迅著作鼓勵上街
撰文：馬煒傑
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公共圖書館近日「清除」部份政治學者和民主派人士如已故民主黨元老司徒華的著作，教育局局長蔡若蓮指學校圖書館每年都檢視藏書，確保能配合各學科的教學和學習需要。學界組織「優質圖書館網絡」創會會長呂志剛指出，學校圖書館的館藏近年都不停刪減，除涉及敏感政治議題或含有政治隱喻的書籍外，有學校更反映教育局人員巡視館藏後，指名作家魯迅的著作「鼓勵學生上街」，不應在學校的圖書館內。
呂志剛認為，學校圖書館主任應相信自身的專業判斷應否留在學校圖書館，而非過分揣測局方紅線及自我審查，又要求教育局頒佈「學校圖書館圖書發展策略指引」，清晰例明學校圖書館館藏需符合那些元素，以茲遵守。
學校自我審查收起《動物農莊》、通識科書籍
教局官員被指促將龍應台作品下架
呂志剛指學校圖書館中涉及到較敏感政治議題，例如六四事件等的書籍一早已全被下架，而含有政治隱喻的書籍，例如喬治．奧威爾的著作《1984》、《動物農莊》等，或是今年DSE剛考完最後一屆的通識科有關書籍，都有不少學校為免惹上麻煩而已下架。
除上述較為「敏感」的書籍外，亦有書籍在教育局人員巡視後被勸喻不要在校內圖書館出現，他指有學校反映過魯迅的書籍被教育局人員指「鼓勵學生上街」，而不應在學校的圖書館內，亦有學校指收到教育局人員指示，台灣作家龍應台的書籍都不要在校內圖書館的館藏中。
促圖書館主任在國家安全與館藏多樣性取得中間點
對於公共及學校圖書館近年不停刪減館藏，呂志剛感到婉惜及唏噓，他引述優質圖書館網絡主席熊銘呼籲，圖書館主任應有專業及文化底蘊，認為學校圖書館的主任應在國家安全及館藏多樣性中，取得中間點，相信自身的專業判斷應否留在學校圖書館，而非過分揣測局方紅線及自我審查。
呂志剛又要求教育局頒佈「學校圖書館圖書發展策略指引」，清晰例明學校圖書館館藏需符合那些元素，以茲遵守。