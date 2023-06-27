香港競爭力遜台灣　丘應樺：疫情影響商業停滯　排名未必相對稱

瑞士洛桑國際管理發展學院《2023年世界競爭力年報》顯示，本港於全球競爭力排名第七，被台灣超越。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（27日）回應指，本港過去三年受疫情影響，很多商業活動停滯不前，認為相關排名「未必是相對稱的對比」，又強調香港有自己優勢。



香港排名跌至第7 台灣升至第6

香港於去年於相同機構年報排名第五，今年則下跌兩名至第七，台灣則由去年排名第七上升至第六。丘應樺出席酒會後回應說：「我唸大家都要了解，過去三年受疫情影響，香港好多商業方面都係比較停滯不前，所以呢個年報未必係一個好相對稱嘅對比，應該要睇返疫後、商業情況回復正常之後，再去對比香港排名，咁樣比較確實。」

他續指，香港是自由經濟體，資金自由進出，有低稅制及完善法制，背靠祖國、聯通世界，未必是其他地方可以相對比。

本港於全球競爭力排名第七，被台灣超越。（資料圖片／歐嘉樂攝）

商經局今舉行酒會與本地和外國商會代表交流，回顧現屆政府過去一年在經貿發展方面的工作，並討論未來有何政策幫助企業於疫後發展經濟。丘應樺表示，日後會與不同經濟體加強合作，出訪不同國家尋找商機。他透露，特首李家超下月會率領商務團訪問新加坡、印尼及馬來西亞。

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）去年元旦生效，丘應樺表示，15個成員國內部審核批准已完成，相信之後會商議日後路向，以及審視新成員加入申請，需要一段時間開會決定香港加入事宜，稍後會有新消息。

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）公布《2023年世界競爭力年報》。