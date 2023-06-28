愛國主義教育法　張勇邦：學界願配合　培養國家觀念不能急就章

全國人大常委會正在北京召開會議，審議《愛國主義教育法草案》，草案有條文針對港澳台同胞和海外僑胞展開愛國主義教育。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦今早接受電台節目訪問時表示，愛國教育是理所當然，天經地義，但回歸26年工作推展緩慢，2019年社會事件後就急起直追。他表示，學界願意配合愛國教育，培養學生愛國觀念，但是不能急就章，「唔同盲婚啞嫁咩」。



全國人大常委會正在北京召開會議，審議《愛國主義教育法草案》，草案有條文針對港澳台同胞和海外僑胞展開愛國主義教育。（資料圖片）

應否認同共產黨? 張勇邦：應從認識開始 「唔同盲婚啞嫁咩」

張勇邦表示，培養學生愛國情感非一朝一夕，要從國情、國史、國學入手，例如舉行交流團等，體察國家發展，了解外國對中國的看法，釐清歧視和誤解，「男女之間愛唔愛你，要通過過程建立、聯繫而達到愛。」被問到愛國主義教育，應包含共產黨教育、須認同共產黨，張勇邦認為，應理智看待，強調應從認識開始，「唔同盲婚啞嫁咩。」

不少立法會議員認為學校國民教育有所不足，張勇邦認為應反思過往社會的經歷、環境和條件，如何發展到今日局面，昔日有歷史包袱，今日要改變，做法亦要合適，「點先夠、點培養、要建設性地諗。」

他指，學校課時已很擠擁，如何在有限課時透過跨學科、結合不同活動，去做好國民教育，學界是願意配合，「相信無一個老師唔願意做，點去安排、處理，令到大家舒服同順心。」針對今次人大審議的《愛國主義教育法草案》，他認為，要視乎整體中央的規劃，教育局提出的方向等，香港教育成功在於百花齊放，如何落實要有智慧。