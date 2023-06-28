獨居長者｜全港至少17.6萬人　近12.2萬人住公屋　148人年逾100歲

近期發生多宗長者倒斃家中慘劇，當中沙田水泉澳邨一名獨居長者倒臥在家死亡，化白骨才被揭發一事令人唏噓。勞工及福利局局長孫玉菡今日（28日）書面回覆立法會議員查詢指截至今年3月底，有近12.2萬名60歲或以上獨居長者租住公屋，80歲或以上佔21%，當中近5,800人年屆90歲，更有148人屬100歲或以上，另有5.5萬名非公屋、非居於院舍的65歲或以上單身綜合社會保障援助受助人。



勞福局稱，就公屋獨居老人，房屋署及社會福利署已設立跨部門轉介機制處理有關特別個案，並成立總部及地區層面的聯絡小組，定期舉行會議，檢視和改善房屋援助個案的合作機制，而房屋署可按獨居長者需要，批准親屬或家庭傭工暫時居住單位內以方便照顧長者等。



截至今年3月底，共有近12.2萬名60歲或以上獨居長者租住公屋，當中近5,800人年屆90歲，更有148人屬100歲或以上。（資料圖片）

孫玉菡書面回應議員鄧家彪提問時指，目前共有121,789萬名60歲或以上獨居長住，租住房委會轄下公屋，80歲或以上佔21%，當中80至89歲有多達19,879人、90至99歲也有5,645人，甚至100歲或以上的獨居公屋長者亦有148人。

他表示，全港213間長者地區中心和長者鄰舍中心在地區層面為長者提供多項支援服務，包括輔導、轉介等，中心會利用外展服務接觸和識別有潛在需要的隱蔽或獨居長者，協助他們建立社交生活。

各長者中心也會建立服務對象的資料庫，收集及分析區內需要照顧長者的資料，以便跟進長者個案，至今年3月底，長者中心合共有約28.7萬名登記會員，其中正接受個案服務跟進的隱蔽及需要照顧的長者個案數目約有9,000宗。

就公屋獨居老人，他指房屋署及社會福利署已設立跨部門轉介機制處理有關特別個案，並成立總部及地區層面的聯絡小組，定期舉行會議，檢視和改善房屋援助個案的合作機制； 房屋署可按獨居長者的需要，批准親屬或家庭傭工暫時居住單位內以方便照顧長者等。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/林靄怡）

非公屋獨居老人方面，他指截至今年3月底，65歲或以上非居於院舍的單身綜合社會保障援助受助人數目約為5.5萬人。