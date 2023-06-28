荔枝角收押所擬重建　增三成收容額　料2031年竣工涉款55.7億元

懲教署荔枝角收押所將會重建，保安局文件顯示，工程會分三個階段進行拆卸重建，將會增加27%收容額至1894個，當局預計今年第四季向立法會財委員申請撥款，估計2031年第四季完成所有工程，擬議工程費用估算約為55.68億元，立法會保安事務委員會將於7月4日開會討論。



荔枝角收押所將會重建，增加27%收容額至1894個。（資料圖片）

根據保安局提交立法會文件，荔枝角收押所現時收容額1,484個，在2021和2022年，收押所的平均在囚人口分別為1,550和1,541人，即分別錄得104.45%和103.84%收容額，擠迫的羈管環境影響在囚人士日常的活動範圍，亦容易引發在囚人士之間的衝突，以致影響院所的紀律和秩序。

重建後總收容額增至1894個

文件指出，擬議工程計劃旨在於收押所附翼分兩階段拆卸五座建築物及重建三座新大樓，整個工程計劃將分三個階段進行，以增加410個收容額，增幅27%，收押所的總收容額增至1894個。

當局計劃在今年第四季把擬議工程計劃的撥款建議，提交工務小組委員會審議，在得到工務小組委員會支持後，預計在同年第四季向財務委員會申請撥款。

假設擬議工程在本年第四季取得財委會批准撥款，預計第一階段工程會在2025年第二季完成；在完成第一階段後，預計第二階段工程可在2029年第四季完成；及在完成第二階段後，可望在2031年第四季完成第三階段工程。