​懲教署辦專上教育課程分享會　為在囚青少年提供資訊

懲教署週一（6月26日）在沙咀懲教所舉辦專上教育課程資訊分享會，邀請香港都會大學（都大）及八所教育資助委員會（教資會）資助大學代表出席，為在囚青少年提供都會大學遙距課程的資訊，及幫助他們了解專上教育課程及在囚期間繼續學業的安排。分享會亦實時轉播至壁屋懲教所，讓該所的青少年在囚人士同步參與。



此次分享會有超過100名青少年在囚人士參與。分享會中，除了都大代表講解遙距課程的特色和學位課程結構外，署方亦特別安排各大學院校的代表與青少年在囚人士進行小組討論，為他們提供學習建議。

懲教署希望透過是次活動，為有志繼續學業及持續進修的青少年在囚人士提供更清晰的進修方向，同時亦讓在囚人士感受到社會人士，包括各大學院校對他們的支持，加強他們修讀大學課程的決心。

懲教署一直致力為在囚人士提供適切的更生計劃，並鼓勵在囚人士持續進修。早前，懲教署分別與都會大學及八所教資會資助大學簽署合作備忘錄，以深化合作，為繼續進修的在囚人士提供更全面的支援，包括提供修讀遙距課程的助學金，以及為有需要的學生安排學分轉移，協助他們在獲釋後繼續在所屬大學修讀課程。