青衣城花園種金銀花　惹蠶豆症患者家長憂心　港鐵：已全數移除

不少商場均有綠化空間，《香港01》周五（29日）報道，港鐵商場之一的青衣城二期種植了茂盛的金銀花，而金銀花是蠶豆症患者禁忌，惹起蠶豆症患者家長的憂慮。港鐵今日（29日）中午回覆稱，相關植物現已全數移除，會盡快補種其他品種的植物。



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青衣城二期為港鐵商場，二樓設平台花園，一名患蠶豆症兒童的家長，數月前帶兒子閒逛時於該平台花園發現金銀花，其後他稱多次致電商場管理處反映，金銀花或會導致蠶豆症患者出現溶血，惟金銀花仍一直存在。

青衣城二期平台花園種植了大量金銀花。（陳葆琳攝）

港鐵今午回覆表示，青衣城管理處早前收到一位市民反映，稱青衣城二期二樓平台花園及天台所種植金銀花，有可能對其有特殊狀況的家人帶來影響，要求管理處跟進。港鐵指，管理處隨後安排園藝承辦商更換金銀花，但安排需時，已相關工作已於本星期展開，金銀花現已全數移除，並會盡快補種回其他品種的植物。

涉事平台花園今不准進入 門外放置「工程進行中」告示

港鐵稱，管理處職員事前有告知該市民動工日期。記者今日再到青衣城二期，發現二樓平台花園已不准進入，門外放置「工程進行中」的告示。記者昨到場時，仍然可以內進拍照，當時仍有大量金銀花。

記者今日（6月29日）再到青衣城二期平台花園，發現門口已經圍封。（陳葆琳攝）

港鐵：種植的植物只供觀賞 巿民應避免接觸

港鐵又稱，管理處之前並無收到其他人士對金銀花有意見，不過管理處依然會跟進。為確保花園平台及天台的植物狀態良好，管理處會將園藝保養工作，交予承辦商負責，並適時檢視植物品種。港鐵又提醒，種植在花園平台及天台的植物只供觀賞，巿民應避免接觸，以免受到影響。