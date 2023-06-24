7.1優惠｜港鐵送7.1萬份免費本地單程及26張全年票　3步抽獎教學

【七一回歸／回歸26周年／免費優惠／回歸優惠】港鐵周五（23日）公布，將於7月1日當日透過抽獎，加碼送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票，而輕鐵及輕鐵相關的港鐵巴士服務會全日免費。港鐵今（24日）公布抽獎詳情，抽獎方法與港鐵目前正進行的「開心香港」免費抽獎方式一樣。未曾參與「開心香港」免費抽獎的市民，先要登入MTR Mobile應用程式的帳號，按下「立即參與」按鈕參加抽獎，即時知道抽獎結果，下文一文教學。



港鐵宣布將於7月1日當日透過抽獎送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票，而輕鐵及相關的港鐵巴士服務會全日免費。（資料圖片/梁鵬威攝）

▼4月8日 港鐵「感謝日」車費半價首日情況▼



+ 16

港鐵表示7月1日當日會透過抽獎送出7.1萬份本地車程票，以及26張全年免費車票，但不包括機場快綫、高鐵，以及東鐵綫頭、羅湖站及落馬洲站。車票抽奬活動將於7月1日當天透過MTR Mobile進行，奬賞將會在現行支持特區政府的「開心香港」活動以外加碼送贈，新增的奬品總值超過250萬元。

抽獎步驟

1. 7月1日當日上午9時至下午6時，登入MTR Mobile應用程式

2. 按入參加抽獎

3. 按下「立即參與」按鈕參加抽獎，即時知道抽獎結果。

▼港鐵「七一，全年免費搭」抽獎步驟▼



另外，市民現時至7月12日期間，亦可以每日在上午9時至下午6時登入應用程式，再按「立即抽獎」，即可免費參加抽獎，每日將會送出5,000份獎品，，當中包括MTR全年免費車票、車費折扣、港鐵商場電子禮券、昂坪360來回纜車門票等。