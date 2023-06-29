青衣城花園種金銀花　蠶豆症患者吸入粉末可發病　家長不滿拒撤换

商場設綠化空間常見，港鐵商場之一青衣城二期，5年前開幕其中一個賣點，是具備逾5萬呎的平台花園作為休憩空間，栽種了不同植物。不過數月前花園出現茂盛的金銀花，是蠶豆症患者的禁忌，有兒子是患者的家長發現後向商場反映，希望可以撤換花園內的植物，但獲回覆稱「沒有預算處理」。現場所見，完整花朵十分接近座位，而園內並無標示植物名稱或警告。



註冊中醫師翁霆耀指，患有蠶豆症的兒童接觸金銀花之後，或會不小心接觸口鼻，從而吸入粉末，嚴重或會出現「急性溶血」，令臟腑缺氧，不接觸為妙。《香港01》目前正向港鐵查詢。



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家長一眼認出金銀花即帶子急走：憂其他患者不認識而接觸

青衣城二期為港鐵首個自行發展的商場，二樓設平台花園，佔地超過5萬平方呎。黃先生是附近街坊，數月前帶同患有蠶豆症患者的兒子，閒逛青衣城並前往平台花園休憩，一眼認出金銀花，隨即帶同兒子離開。

他表示，以前花園不是種植金銀花，發現時正值金銀花開得茂盛，此後不敢再踏足該平台花園，但擔憂其他蠶豆症患者不認識金銀花，接觸之後發生意外，「我自己對金銀花（認識），我就認得到佢，但如果有啲對蠶豆症父母冇乜認識，帶啲細路想去摸一摸係啲咩，溶血性會死亡㗎！」

多次致電港鐵促解決被冷待

黃先生多次致電商場管理處反映，金銀花或會導致蠶豆症患者出現溶血，惟商場並無因此作出任何行動，花園植物一直沒有改變。他上星期五（23日）再次接觸管理處，商場最新回覆稱「沒有預算處理」，令黃先生認為不合理，「你哋擺啲花出嚟，你都要考慮吓人哋。而家我當你哋唔知道，咁你已經知道咗幾個月，你都冇行動跟進，你咁大個機構，就唔係咁好。」

港鐵都咁大嘅機構，係咪都應該關注下有啲特別疾病嘅人嘅處境？你有好多花可以種㗎嘛，係咪一定要種呢隻花呢？ 港鐵作為香港一大公營機構，對此會危害生命的問題，袖手旁觀，本人非常不滿。 黃先生

記者直擊：完整花朵十分接近座位 無標示植物名稱

《香港01》記者昨日（27日）前往現場觀察，整個平台花園均被植物包圍，沿着欄杆的花槽全部種植了金銀花，雖然大部份已凋謝，但幾米之隔可以尋得完整花朵，而且十分接近座位。平台花園向公開放，花槽前則設有座位，不見任何資訊標示植物名稱，亦沒有任何提示，平台花園下午時間人流不多，不過不少市民為了可以安坐，長時間在花園內逗留。

青衣城二期平台花園種植了大量金銀花。（陳葆琳攝）

蠶豆症為「葡萄糖六磷酸鹽脫氫鋂缺乏症（ G-6-PD缺乏症）」的俗稱，是一種遺傳病，衞生署資料顯示，蠶豆症在香港甚為普遍，新生男嬰中每100人中有4至5人患有此症，新生女嬰中則每1,000人便有3至5人患有此症。大部份蠶豆症患者沒有徵狀，但受到氧化物刺激，例如受到感染、服用了某些不宜服用的藥物，或進食了蠶豆，可能發病。

註冊中醫師翁霆耀指，患有蠶豆症的兒童，接觸金銀花之後，可能會放入口中，或從鼻腔吸入粉末，令身體受影響，如果吸入份量超出身體可以承受的範圍，體內紅血球破裂，會出現 「溶血反應」，視乎患者本身缺乏酵素的程度以及氧化物的份量，嚴重者或會出現「急性溶血」，導致貧血、呼吸困難。

註冊中醫師翁霆耀提醒蠶豆症患者要避免接觸金銀花、樟腦丸。 （資料圖片／羅君豪攝）

如果持續未能抑制紅血球破裂，則會令臟腑缺氧，繼而影響腦部及心臟。翁霆耀說，除了金銀花是蠶豆症患者的禁忌，樟腦丸亦是其中之一，不接觸為妙。