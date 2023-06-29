中大研究指醫健通可助糖尿病人控制血糖　惟長者使用率偏低

香港中文大學醫學院早前與醫務衛生局共同研究，發現使用「醫健通」內「健康管理」功能的糖尿患者，血糖管理表現最好，他們監控糖化血紅素（HbA1c）至理想水平的機率，對比沒有使用「醫健通」的患者高4成，其中年輕女性患者的相關機率最高達60%。

調查亦發現，60歲或以上長者使用「醫健通」的比例不足3成，研究團隊向長者鼓勵推廣醫健通程式和使用電子健康管理功能，有需要時及早求診。



中大研究團隊於2021年1月至2022年5月期間收集了109,823份二型糖尿病患者的數據並進行分析。當中同時使用「醫健通」及程式中「健康管理」功能的患者有1,744人，他們的血糖管理表現最好，其成功控制糖化血紅素（HbA1c）至理想水平（低於7%）的機率，相對於沒有使用「醫健通」的組別平均高40%，而年輕女性（19-60歲以下組別）患者的相關機率，比起非「醫健通」用戶更高60%。

中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰表示，由於年輕女性較關注健康，會積極尋求健康資訊，而且較熟悉手機程式操作。所以她們使用「醫健通」及電子健康管理功能管理血糖水平的效果最顯著。

調查團隊亦發現，60歲或以上長者使用「醫健通」的比例只有近2成（24%）。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黄至生指，長者糖尿患者需要較長時間學習和適應新科技，加上擔心私隱洩漏的問題，所以他們使用電子醫療程式的程度普遍較低。

團隊鼓勵患者家長及醫護人員在獲得患者同意下，協助他們使用血糖紀錄功能，以提升長者對「醫健通」程式的接受度和採用率。

研究團隊亦指，「健康管理」系統讓用戶可以自行紀錄血壓、血糖指數和心率，隨時監測身體狀況的變化，更輕鬆地管理自己和家人的健康。加上程式的功能全面，例如可以按日期、餐前後類別，讓用戶自行紀錄。

而醫護人員亦可以透過「醫健通」平台更全面掌握病人的健康狀況，方便診症或提供健康支援服務。故團隊建議在十八區康健中心積極推廣「醫健通」及「健康管理」功能，讓更多市民受惠。