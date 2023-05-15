中大研新演算法　糖尿病患者抽血預測腎病變風險　及早預防治療

糖尿病是全球腎衰竭的主要原因，惟現時仍難以評估糖尿病病人出現腎病的風險。中大醫學院公布成功研發了一種演算法，透過量度「DNA甲基化」的過程，預測當前和未來幾年的腎功能，只需要抽血就可以識別有高風險出現腎臟問題的糖尿病患者。



研究團隊之一、中大香港糖尿病及肥胖症研究所教授（禮任）葉旭立表示，醫生可以很輕易地將這個演算法與目前評估病人腎病風險的方法一併使用，以為糖尿病病人及早預防及治療腎臟病變。研究已在國際權威科學期刊《自然通訊》上發表。



中大醫學院公布成功研發了一種演算法，透過量度「DNA甲基化」的過程，預測當前和未來幾年的腎功能，只需要抽血就可以識別有高風險出現腎臟問題的糖尿病患者。（視覺中國圖片）

在亞洲，大約50%的末期腎病和透析病例皆由糖尿病引起，惟根據臨床因素來評估個別病人出現腎病的風險十分困難。中大醫學院與美國桑福德–伯納姆普利比斯生物醫學研究院（Sanford Burnham Prebys）的研究人員早前成功研發一種演算法，可有效預測2型糖尿病患者會否患上腎臟疾病。

量度「DNA甲基化」預測腎功能

新演算法基於量度「DNA甲基化」的過程，由於DNA中積累了細微的變化時，就會出現「DNA甲基化」，故由量度甲基化可以預測糖尿病患者當前和未來幾年的腎功能；而量度「DNA甲基化」亦十分簡單，只需通過驗血來量度。

研究團隊早前已利用香港糖尿病登記冊中1,200多名2型糖尿病患者的資料研發這個運算模型，亦在另一組326名美國原住民2型糖尿病患者身上進行測試，以確定此演算法能夠預測不同人口的腎臟疾病。

研究團隊之一、中大香港糖尿病及肥胖症研究所教授（禮任）葉旭立表示，醫生可以很輕易地將這個演算法與目前評估病人腎病風險的方法一併使用，以為糖尿病病人及早預防及治療腎臟病變。

中大醫學院糖尿科教授馬青雲亦指，研究結果可以改善未來的醫療護理，能更容易地知道哪類患者能從這些預防糖尿腎的新療法中受益最多。他亦指，研究人員將繼續努力將更多數據納入運算模型，以進一步加強糖尿病的精準醫療。