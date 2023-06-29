消費券2023｜政府正發放資格審核訊息　八達通合資格消費周五截數

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】第二期消費券2,000元最快可在7月16日領取，市民如使用八達通，最遲於本周五（30日）「合資格消費」滿3,000元，才可在當日如期獲得消費券，否則要等待至8月16日。此外，政府早前公布正審核市民消費券的資格，今日（29日）已有部份市民收到政府以手機號碼（852 6059 1120）所發放的確認訊息。



政府發出消費券資格已確認的訊息。（手機截圖）

政府透過852 6059 1120發放資格確認訊息

消費券第一期3,000元已在4月16日發放，餘下2,000元即將在7月16日發放。至於合資格新登記及「轉會」申請，亦在本周二（27日）已截止登記。政府早前公布正審核市民的資格，並在今日已通過（852 6059 1120）向部份市民，發放其資格已確認的訊息，並提醒最快可在7月16日領取消費券。

下個合資格消費計算日為7.31

不過，市民須在6月30日或之前，「合資格消費」累積總額不少於3,000元，才可最快在7月16日領取餘下的2,000元。若市民的「合資格消費」未能如期達標，下一個計算日則為7月31日。

換言之，7月16日未能領取消費券，符合資格後，則延至8月16日才可領取，如此類推，若直至11月16日仍未能達標，該2,000元消費券則會被政府收回。

八達通消費券領取地點包括︰公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站、八達通手App拍卡領取。

▼八達通App領取消費券▼



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查詢「合資格消費」四個方法

1. 八達通消費券查詢網站



2. 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）



3. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」



4. 八達通電話熱線2969 5588



八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

可善用八達通App查閱功能

八達通早前提醒，市民可在八達通消費券計劃網頁，輸入已登記消費券的八達通號碼，以及消費券登記參考編號的最後8位數字，以查閱「不合資格消費」的交易詳情。

此外，市民可善用八達通App的查閱功能，以得知消費券相關的交易詳情及金額。該功能更可透過輸入八達通卡的號碼，幫助親友包括長者查閱︰

．可領取／已領取消費券的金額；

．尚未領取的消費券金額；

．領取消費券的限期；

．「合資格消費」累積總額；

．各項「合資格消費」、「不合資格消費」的交易詳情。



▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼

