消費券2023｜逾25萬人新登記領券　轉會收14萬申請較去年減近半

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】7月16日即將發放消費券第二期的2000元，政府本月讓合資格人士新登記及轉會，登記工作已於昨日（27日）結束，結果收到新登記25.5萬宗、轉換支付工具申請14萬宗。

比較去年7月首次增加兩間電子支付平台至6間，吸引轉會人數多達27萬而言，今次在沒增加新平台下，減少近一半。有科技界人士估計，市民和支付平台都估計今次是最期一次派消費券，加上銀碼只是2000人，轉會吸引力不大。惟認同消費券有助電子支付的普及發展。



▼4月16日 新一期消費券派發首日店舖「搶客」▼



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香港永久性居民及新來港人士可獲派第二期消費券2,000元；透過不同入境計劃包括優才、專業人士及企業家入境計劃來港居住及來港升學的合資格人士，可獲1,000元。

25.5萬宗新登記 14萬宗轉會跌

第二期消費券的新合資格人士登記期在本月5日至27日，政府消費券計劃網站今早更新資料顯示，截至昨日（27日）下午11時59分，收到的新登記有255,264宗，收到的更改儲值支付工具帳戶申請（即轉會）有140,461宗，兩個數字包括重覆、無效的登記或申請。

網站亦發出告示，9間臨時服務中心亦已停止運作，市民仍可致電熱線查詢：185000。

今年消費券沒有新增電子支付工具加入，維持現有6間機構，均與第一期消費券計劃的安排相同，即Alipay HK 支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK。

維持6個支付工具 轉會人數跌48%

比較上年橫跨6至7月新登記及轉會期，當時接獲27萬宗轉會申請，當時是4間電子支付平台增加至6間，掀起轉會潮，今次則沒有新平台加入，仍維持6間，轉會人數下跌48%。上年的臨時服務中心在截止申請後，有延長服務多三個星期。

▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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方保僑：或最後一期派券銀碼亦細 難吸引轉會

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，4月已派3,000元消費券，7月只派2,000元，笑問「得2,000（蚊）轉得去邊?」他指券額細，市民用來坐車、買生活用品都很快用完，消費券的使用模式，不復以往用大額消費券購買電子產品。再者假如有市民上次3,000元未用，保留待今次2,000元一起加碼至5,000元來用，就更加不能轉會。他亦估計，會有市民上年轉會過程出現「甩碌」怕麻煩，不想轉會。

方表示，其實市民、甚至6個電子平台的營辦商都估計，今次是政府最後一次派消費券，作為「水尾」的一次，加上疫情完結，6個營辦商今次都沒有大搞優惠吸引市民過檔。

料八達通穩佔市場領先地位

他估計，政府再有「派糖」措施不會用人人有份的消費券，或考慮在增加免稅額、綜援雙糧等方法，以控制開支。

八達通公司今年5月時指出，近7成市民以八達通領取第一期消費券。方保僑估計，今次轉會也不會影響八達通的領先位置。

政府宣布派券安排時曾指出，希望透過市民使用消費券推動電子商貿市場。方保僑表示認同，市民在疫情下使用安心出行和消費券，增加了使用手機應用程式，的確有助電子商務發展和電子支付。零售市場亦受惠於消惠券，而增加安裝相關的支付設施。

至於進一步發展，他認為就有待數碼港元和數字人民幣的進展。又指內地這方面發展比較蓬勃，是因為內地習慣用手機處理像通關、續牌等，香港要朝向這方面發展。

▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼

