消費券2023｜政府正審核資格　僅以特定電話通知　有5招提防騙徒

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】政府今日（23日）表示，第二期消費券計劃將在下周二（27日）截止登記，提醒符合資格但從未登記，或有意「轉會」的市民，需把握時間到政府的電子登記平台，或親身到臨時服務中心辦理手續。



政府亦提醒市民，政府的來電或其承辦商的來電，不會播放電話錄音、不直接索取個人資料等，並記住幾個電話號碼，以提防騙徒騙取個人資料。而所有消費券資格審核結果，短訊會由（852 6059 1120）發出。



▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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最遲6.27「轉會」或新登記消費券

政府今日公布，符合資格但從未登記，或有意「轉會」的市民，需把握時間在下周二（27日）或之前，透過消費券網站內的電子登記平台（按此），或臨時服務中心辦理手續。至於無意「轉會」的市民，則毋須辦理任何手續。

短訊沒有網站連結、來電不播電話錄音

政府亦正審核所有登記人的資格，消費券計劃秘書處或其承辦商，在過程中會抽查及聯絡登記人。政府表示，鑑於近日有市民表示收到有關消費券計劃的來電或短訊，擔心有騙徒假冒秘書處或承辦商騙取個人資料，因此提醒市民以下幾點︰

1）致電登記人時不會播放電話錄音



2）所有短訊不會提供任何網站連結



3）不會向登記人直接索取個人資料



4）只會通過以下特定電話號碼致電登記人︰

．消費券計劃秘書處︰3852 7500／2241 9400

．承辦商德勤．關黃陳方會計師行︰2852 1009



5）只會通過以下特定電話號碼發出短訊︰

．消費券計劃秘書處︰852-6059 1120／852-2241 9400

．承辦商德勤．關黃陳方會計師行︰852-5567 3873

．承辦商凸版資訊（香港）有限公司︰852-6115 1226 34849／852-6552 4964



審核結果短訊由852 6059 1120發出

所有登記人若收到審核結果的短訊通知，其特定電話號碼將會由（852 6059 1120）發出。市民亦可透過消費券計劃熱線（18 5000）的語音系統查詢審核結果。

至於獲通知不符合計劃資格準則的登記人，如對結果有異議並希望提出覆檢申請，可在消費券計劃網站下載「覆檢申請表格」，或經計劃熱線18 5000索取。市民須在收到短訊通知的14天內填妥表格，並經以下方式遞交相關表格及文件：

．郵寄到香港郵政總局郵政信箱185000號「消費券計劃秘書處」

．傳真（3106 0701）

．電郵（enquiry@consumptionvoucher.gov.hk）



消費券計劃秘書處收到覆檢申請後，將以短訊確認收到申請。一般情況下，秘書處會在六周內通知覆檢結果。

截至昨日錄約11萬宗轉會申請

此外，根據政府消費券計劃網頁的數據顯示，截止昨日（22日）下午6時，已錄得223,903宗新登記申請，至於轉會申請亦有110,342宗。

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至於臨時服務中心將開放至6月27日，逢周一至周六上午9時至下午6時（公眾假期除外）開放，周日休息。政府提醒為免輪候，市民可先致電計劃熱線（18 5000）預約前往臨時服務中心的時段。

．灣仔告士打道5號稅務大樓34樓

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834至1838室

．觀塘成業街7號寧晉中心30樓D室

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心9樓906至907室

．屯門良景邨良景社區中心

．元朗天水圍天晴邨天晴社區會堂

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室

．大埔廣福邨廣福社區會堂會議室

