授勳2023︱隔代一哥大熱郭嘉銓獲榮譽獎章　土耳其救援隊登表揚榜

香港七一回歸26周年，今年的授勳名單中，入境事務處處長區嘉宏及已退休的警務處副處長（國家安全）劉賜蕙，雙雙獲得銀紫荊星章，榮獲紀律部隊編制內最高殊榮。

獲頒紀律部隊及廉政公署卓越獎章則有46人，當中以警隊獲22席佔最多，包括被視為「隔代一哥」接班人大熱的警務處助理處長兼港島總區指揮官郭嘉銓。土耳其救援隊一行59人繼登上今屆政府首設的「行政長官表揚榜」外，亦登上行政長官公共服務獎狀之列。



警隊內部流傳郭嘉銓為「隔代一哥」大熱，他獲授香港警察榮譽獎章。他現時為警務處助理處長兼港島總區指揮官。（資料圖片）

入境處長區嘉宏、前警務處副處長劉賜蕙同獲銀紫荊星章

今年授勳名單中，入境事務處處長區嘉宏榮獲紀律部隊編制內最高殊榮，獲頒授銀紫荊星章，當局形容其一直盡心竭力為政府及香港市民服務，表現傑出，帶領部門善用新科技，包括推出特區護照流動申請服務站和領取護照服務站、具備容貌識別技術的「非觸式e-道」等。他任內在疫情期間曾兩度捲入恒大飯局及「洪門宴」事件。

已退休的警務處副處長（國家安全）、自《港區國安法》生效後首位掌管國安部門首長的劉賜蕙亦是銀紫荊星章得主之一。當局指，她任職政府38年，「曾在刑事調查、人事管理、警察訓練及維護國家安全等多個範疇工作，展現超卓的領導能力和專業精神，克盡厥職，貢獻甚豐。」

已退休的警務處副處長（國家安全）、自《港區國安法》生效後首位掌管國安部門首長的劉賜蕙亦是銀紫荊星章得主。(資料圖片)

警隊22人獲紀律部隊及廉政公署榮譽獎章

紀律部隊及廉政公署榮譽獎章則共有46人獲表揚，警隊佔最多，共佔22席，其次是消防處合共8席，入境處及海關緊隨其後，各佔5席，懲教署及廉政公署則各佔4席及兩席。

香港警察榮譽獎章中，較矚目包括警務處助理處長兼港島總區指揮官郭嘉銓，警隊內部流傳其為「隔代一哥」大熱，去年曾獲行政長官公共服務獎狀。他去年有份參與籌備七一回歸慶典，亦曾任職警察公共關係科總警司，2019年反修例期間因主持警方「四點鐘」記者會而為人熟悉。總警司余鎧均同獲表揚，她於2019年駐守警察公共關係科、時任高級警司，亦經常代表警隊出席「四點鐘」記者會，最為網民津津樂道的是其暫代時任公共關係科總警司謝振中、在12小時內「紮職」一事。

總督察兼香港警務督察協會主席伍偉基亦是其中之一，他在反修例期間，曾接受央視訪問，指作為香港警察，一定會把所有違法分子繩之以法，又指港澳辦高度讚揚警隊表現，是肯定警隊的工作。榜上有名另包括總督察鄭志輝，他曾於反修例事件期間，帶領檢獲警察搜查隊成立以來首個 「土製水喉通炸彈」。

紀律部隊及廉政公署卓越獎章以外，另有4名政府飛行服務隊機師及訓練機長獲行政長官公共服務獎狀。土耳其救援隊人員一行59人亦登上行政長官公共服務獎狀之列，他們早前亦榮登今屆政府首設的「行政長官表揚榜」。