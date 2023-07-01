授勳2023｜陳淑薇、袁志偉獲金、銀紫荊星章　邱達昌保障觀眾利益

特首李家超首次授勳名單不乏資深新聞工作者和傳媒投資者，當中獲金紫荊星章的是商台前新聞及公共事務部總監陳淑薇；電視廣播有限公司助理總經理（新聞及資訊）袁志偉及有線寛頻前副主席兼非執行董事邱達昌，同獲銀紫荊星章。有線寛頻現任副主席曾安業則獲銅紫荊星章。



政府在新聞稿中指，陳淑薇提倡持平報導，讓政府向公眾解釋和闡述政策；袁志偉帶領團隊製作多套富有教育價值，講述內地及香港的正面故事；邱達昌注資維持一家本地電視和電訊公司的服務，保障觀眾利益。



堅定維護專業精神 讓政府闡述政策

獲頒金紫荊星章的陳淑薇是資深傳媒人及新聞行政人員，行內人多稱呼她為May姐，是商台前新聞及公共事務部總監。政府指，May姐多年來為聽眾製作範圍廣泛的高質素新聞資訊節目，廣獲社會各界認同和讚揚；又指她一直致力提升傳媒從業員水平和推動新聞教育，尤其在過去幾年，堅定地維護專業精神，提倡持平報導，讓政府向公眾解釋和闡述政策。

政府新聞稿形容，May姐對本港廣播業和新聞業的貢獻宏大。May姐又是香港新聞博覽館副主席，該博覽館的願景是立足香港、放眼世界，成為卓越的新聞博覽館，使命包括展示本港新聞業的歷史與發展、彰顯新聞資訊自由在本港發展為國際大都會的重要角色、和促進公眾認識新聞專業。

袁志偉獲頒銀紫荊星章（資料圖片/梁煥敏攝）

製作持平及專業新聞節目 講內地及香港正面故事

另一位資深傳媒人、電視廣播有限公司助理總經理（新聞及資訊）袁志偉，則獲頒銀紫荊星章。當局指人稱「花哥」的袁志偉作為香港主要商業廣播機構的新聞及資訊部主管，一直堅定地維護其專業精神，製作持平及專業的新聞節目，尤其在過去幾年。他亦帶領團隊製作了多套富有教育價值，講述內地及香港的正面故事，深受本港及世界各地觀眾讚賞的優秀資訊節目。

注資維持一家本地電視業務 保障觀眾利益

同樣獲頒銀紫荊星章的還有有線寛頻前副主席兼非執行董事邱達昌。政府指他是傑出的商人，對廣播業發展有重大貢獻；即使傳統電視業面臨其他新興媒體的衝擊，他仍決定注資以維持一家本地電視和電訊公司的服務，保障觀眾利益，並在之後帶領該公司新增傳送模式，為公眾提供更多服務選擇，為廣播服務的發展帶來新動力。

有線寬頻副主席曾安業獲銅紫荊星章（資料圖片/張浩維攝）

致力推動社區服務 助弱勢學生拓眼界

而有線寛頻副主席曾安業也獲銅紫荊星章。政府指他致力推動社區服務及青年發展，鼎力支持政府的「共創明Teen 計劃」，協助來自弱勢家庭的學生開闊眼界、建立正向人生觀，貢獻良多。他又發起多項計劃，幫助激發青年的公民意識和文化發展。

星島集團聯席主席蔡加讚獲委任為太平紳士。（資料圖片/盧翊銘攝）

此外，星島新聞集團聯席主席兼執行董事的蔡加讚獲委任為太平紳士。持有星島集團約5%股權、大聖集團創始連浩民則因熱心公益，在青年發展工作方面貢獻良多，獲頒榮譽勳