授勳2023｜403人上榜　林健鋒、潘宗光、霍震霆等5人獲大紫荊勳章

政府公佈2023年授勳及委任太平紳士名單,今年共有403人獲行政長官李家超頒授勳銜及作出嘉獎,獲頒最高榮譽大紫荊勳章有5人,分別是行會成員林健鋒、前理大校長潘宗光、工聯會榮譽會長林淑儀、港協暨奧委會會長霍震霆及本地福建幫元老施子清。



獲金紫荊星章、銀紫荊星章、銅紫荊星章分別有10人、28人及41人。獲頒銀英勇勳章有2人、銅英勇勳章3人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章15人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章46人、榮譽勳章90人。另有75人獲頒行政長官社區服務獎狀,88人獲頒行政長官公共服務獎狀。



政府發言人指,行政長官衷心感謝所有得獎人士對香港作出的貢獻,並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。



▼5人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章▼



林健鋒。(資料圖片)

獲頒最高榮譽大紫荊勳章的林健鋒,身兼行政會議成員及經民聯商界立法會議員。政府指林健鋒長期推動香港工商業的發展,熱心參與公共服務,在多個代表性的工商組織擔任領導角色,為本港經濟多方面為政府出謀獻策,對社會建樹尤深。

林健鋒對獲特區最高榮譽勳章表示非常榮幸,特別感謝多年來在從政及擔任公職路上幫助他、鼓勵他的良師益友。

林健鋒說,香港正處於由亂到治走向由治及興的新階段,定當竭盡所能,為國家和香港發展建言獻策。「世界變、時代變,服務社會的心永不變」。他亦將繼續與各界同心協力,解決香港各項經濟民生難題。

潘宗光。(資料圖片)

潘宗光出任香港理工大學校長18年。政府指潘宗光帶領帶領理大獲授大學資格,着力發展多個學科,為酒店及旅遊管理學院興建教學研究酒店。政府又稱,潘熱心弘揚佛教,積極參與慈善工作,在科研及教育界享有崇高成就。

霍震霆。(資料圖片/葉詩敏攝)

作為已故政協副主席霍英東長子的霍震霆,自1998年起擔任中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長。政府指霍震霆過去數十年一直在體育界擔當領導角色,就不同體育政策向政府提出真知灼見,支援香港運動員在多項國際運動會中屢創佳績,協助成功爭取北京奧運會的馬術比賽項目在港舉行等。

林淑儀。(資料圖片/文睿攝)

林淑儀是香港工會聯合會榮譽會長、第十三屆全國政協常委會委員。政府指林淑儀是工會工作的先驅者,多年來促進勞資關係和維護工人權益,培育不少勞工領袖,致力推動大灣區的建設,深化香港與內地的合作提出意見。

施子清(左)。(網上圖片)

被視為本港政商界福建幫三大元老之一的施子清,是恒通資源集團有限公司董事局主席、中國書法家協會顧問兼香港分會主席。另外兩位元老分別是盧文端與楊孫西。

政府指他致力團結在港福建同鄉及推動宗親組織參與社區事務;善款惠及多個本地慈善機構及大學;創辦中國書協香港分會,積極推廣書法藝術。

施子清於2013年卸任全國政協職務,接棒的兒子施榮懷接棒,現已晉身政協常委行列。

▼10人獲頒金紫荊星章▼



范理申。(司法機構圖片)

曾任10年終審法院其他普通法適用地區非常任法官的范理申勳爵(The Right Honourable the Lord PHILLIPS of Worth Matravers)。政府指他的工作有助提升終審法院聲譽及增加公眾對法院的信心。

易志明。(資料圖片/廖雁雄攝)

自由黨航運交通界立法會議員易志明。政府指易志明是業界和政府間的重要溝通橋樑,並就交通及運輸、物流發展等事宜提出真知灼見,積極協助政府推出措施加強本港競爭力。

易志明接受《香港01》查詢時表示,受勳是對過往工作的肯定,但無論獲勳與否,也不會影響他對工作的態度及熱誠,應視之為一種鼓勵,定繼續努力為他所代表的業界及香港服務,又表示感謝所有過往曾給予他支持及幫助的朋友。

司徒偉(Raj Sital,右)。(香港印度商會網頁)

香港印度商會前主席司徒偉(Mr Raj Sital MOTWANI),是香港印度社群中最具影響力的領袖之一。政府指在他領導下香港印度商會在維繫香港和印度的經貿關係間發揮關鍵作用。

王天予。(資料圖片/資料圖片)

王天予是房屋局常任秘書長/房屋署署長。政府稱她任職政府達33年,在廣播與通訊事務、海事、房屋工作范疇貢獻尤多。

胡曉明。

胡曉明曾擔任香港城市大學校董會主席。政府指他近年成立多個非牟利機構,致力推廣中華文化理事之外,亦十分支持本港體育界,曾任多個運動會的香港代表團團長。

陳淑薇(May姐)。(資料圖片/梁鵬威攝)

陳淑薇是資深傳媒人及新聞行政人員。政府指她致力提升傳媒從業員水平及推動新聞教育,堅定維護其專業精神,提倡持平報道,讓政府向公眾解釋和闡述政策。

黃玉山。

黃玉山是基本法委員會新任副主任,曾任香港公開大學校長。政府指他帶領公開大學發展成全面的綜合型大學,同時鼎力支持政府推廣職業專才教育,任研究資助局主席期間壯大香港人才庫。

雷添良。(資料圖片/李澤彤攝)

雷添良曾任教育統籌委員會主席。政府指他凝聚教育界和社會人士,就基礎教育至高等教育等廣泛議題向政府提出切實可行意見,提升香港的區域教育樞紐地位。

鄧日燊。(馬會圖片)

鄧日焱多年參與不同諮詢及法定組織工作。政府指他就撲滅罪行策略向政府提出寶貴意見,積極協助紀律部隊到內地訪問,鼎力支持紀律部隊子女教育的發展。

張國榮。﹙資料圖片﹚

商人張國榮創辦慈善基金及贊助多個團體。政府稱他長期服務社會、成就卓越,為香港大學生提供在內地工作及實習機會。

▼部份獲得銀紫荊星章人士名單▼



本次有28人獲頒銀紫荊星章,包括新界鄉議局主席劉業強、入境事務處處長區嘉宏、民建聯立法會議員葛珮帆、高等法院原訴法庭法官邱智立、前任高等法院原訴法庭法官的黃崇厚、前粵港澳大灣區發展專員袁民忠、水務署前署長盧國華、政府資訊科技前總監林偉喬、創新科技署前署長潘婷婷、香港駐世界貿易組織前常設代表羅志康、律政司前國際法律專員林美秀、香港中華廠商會聯合會會長史立德、小提琴家姚珏、科技園公司董事局主席查毅超、恒基兆業發展執行董事孫國林、香港體育學院副主席馮馬潔嫻、環境及自然保育基金主席鄭錦鐘、天文台前台長鄭楚明、香港福州社團聯會常務副主席林雄申、無綫新聞助理總經理(新聞及資訊)袁志偉、渠務署署長彭雅妮、前任香港工商專業協進會會長彭曉明、警務處副處長袁旭健、警務處前副處長劉賜蕙、香港大慶集團﹑廈順控股副董事長王少華、信義集團主席李賢義、萊蒙國際集團主席黃俊康、遠東發展主席邱達昌。

其中區嘉宏在疫情期間,曾被揭發出席涉違限聚令的恒大飯局及「洪門宴」。

葛珮帆接受《香港01》查詢時表示,推動發展創科、智慧城市、環保、保護婦女、為民請命是她從政的初心。她續指,感恩過往廿多年有機會在不同的平台為香港出力,未來會繼續以專業知識和經驗,連結各界一起為香港邁向高質量發展、構建領先的綠色智慧城市而努力。

▼部份獲得銅紫荊星章人士名單▼



另外,共65人獲行政長官委任為太平紳士,當中52人根據《太平紳士條例》(第510章)第3(1)(b)條獲委任(一般稱為非官守太平紳士),13人根據該條例第3(1)(a)條獲委任(一般稱為官守太平紳士)。太平紳士的主要職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所,以確保其有效管理,以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利。太平紳士確保個別人士所作的投訴,會以公平和具透明度的方式處理。