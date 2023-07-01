授勳2023︱鮮魚行學校退休校長梁紀昌獲榮譽勳章　表揚服務基層生

政府今日（7月1日）公布2023年授勳名單，90人獲頒榮譽勳章，部份來自教育界人士，包括令學校走出殺校困局的大角咀鮮魚行學校退休校長梁紀昌，表揚他服務教育界。梁紀昌關心基層學生，最為人熟識是他當年放棄逾20年的教育署工作，轉到收生不足的鮮魚行學校，接任校長一職；他為了救校，不時與高官「開火」，又帶領師生遊行集會、街市籌款，最後成功兩次避過殺校危機，更令學校「鹹魚翻生」。



鮮魚行學校退休校長梁紀昌獲頒榮譽勳章，表揚他服務基層生。（資料圖片）

政府：梁紀昌為低收入家庭學生提供優質教育

根據政府最新的授勳名單，大角咀鮮魚行學校退休校長梁紀昌獲頒榮譽勳章，政府指出，他致力服務教育界，尤其為低收入家庭的學生提供優質教育，貢獻良多，故以資表揚。

梁紀昌曾任教育署，20年後離開「鐵飯碗」，轉到鮮魚行學校擔任校長，於2004年和2007年帶領學校走過兩次殺校危機。

搶救鮮魚行免殺校 曾多次與官員「開火」

梁紀昌當時不斷用大膽創新方式救校，例如帶領全校師生遊行，到街市籌款，向教育局請願。他又不時與高官「開火」，2006年曾透露Band1學生倍增數據，證明學生成績有進步，被時任教育統籌局常任秘書長羅范椒芬批評違反保密守則，促教育人員專業操守議會調查。

2012年爆發反國教爭議，梁紀昌支持國民教育獨立成科，認為學生有責任認識自己國家，其校堅持開辦德育及國民教育科，又會安排家長入課室觀課。他於2015年退休，在前特首董建華牽頭的「團結香港基金」任職顧問，提供專業意見。

另外，香港教育工作者聯會黃楚標中學校長許振隆、教育大學健康及體育學系高級講師雷雄德、資優教育學苑前院長吳大琪等獲頒榮譽勳章。