馬會招賽事見習學員　舊生：須克服規律作息　凌晨三時開工

中學文憑試下月中放榜，賽馬會賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校，上月12日起至7月29日，招募新一屆「賽事見習學員」。29歲助理練馬師黎志銘憶述，當年中六畢業後，本升上大專修讀高級文憑，後來發現對學科無興趣，轉為報讀見習騎師學校，及後用四年時間，以25歲之齡晉升成為全港最年輕的助理練馬師。黎志銘表示，初入學時首要克服規律作息，每日凌晨三時，展開一日工作，但能夠見證馬匹成長，最感滿足。賽馬人才培訓主管陳念慈表示，學校着重學生有良好品格，希望尋求「有精神」、「有動力」，及對賽馬相關工作感興趣的學員。



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29歲的黎志銘，2015年於馬會見習騎師學校畢業成為三級策騎師，4年間晉升為助理練馬師，以25歲之齡成為本港最年輕的助理練馬師。黎志銘是首屆中學文憑試考生，中六畢業後曾修讀市場管理高級文憑，一年後發現對學科興趣不大，機緣巧合在報章看到見習騎師學校的招募，自言天生好動，加上喜愛小動物，便以「試一試」的心態報名投考。他說，本身目標成為見習騎師，惟因體重未達標準，改為朝策騎師方向發展。

清晨三時起床 保持規律作息最困難 見證馬匹成長滿足感大

他回憶見習學員生涯，維持規律的作息最困難。見習學員每日清晨3時多就要起身，做晨操、預備工作，對於以往經常通宵的他，形容入學首兩星期最難克服。他說，幸好在學校結識到一班「同路人」，一起學習，面對困難，同甘共苦，也能開心渡過。

馬房每年有年幼馬匹加入，黎志銘直言工作上最大的滿足感，是由零開始訓練出賽馬匹。他說，馬匹初來乍到，什麼也不懂，經訓練後慢慢進步，再出戰賽事勝出，整個過程結合學校不同人的努力，背後「功臣」包括馬房助理、策騎員、練馬師，「嗰段時間做咗咁多嘢，見到佢（馬匹）贏馬，有好大成功感。」

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中心：重視學生良好品格 冀有打拼精神

另一位賽馬人才培訓教練羅凱霖，2013年中五畢業後，報名投考賽事見習學員計劃，當時17歲的她獲成功取錄。她表示，小時候在公眾騎術學校習騎，加上喜愛動物，一直希望從事動物相關的工作。

她與黎志銘一樣，起初以見集騎師為目標，但體能不符合條件，最後選擇現有崗位，負責管理馬房的日常運作、觀察馬匹健康、培訓人才等，家人亦十分支持她的決定。她指，成為賽馬人才培訓教練後，對自身生活帶來很大的改變，除了生活變得有規劃，體能亦有很大改進。她指，每日於馬房檢查馬匹，確保它們健康，是工作最大的滿足感。

賽馬人才培訓主管陳念慈表示，學員須完成兩年的基礎訓練課程，而首18個月會在內地受訓，畢業後根據個人志向及表現，選擇合適的職位發展。見習騎師學校推行「雙軌教育制」，一方面提供學術知識，同時亦提供在職培訓，設有不同的課程，包括英文、運動科學、資訊科技、馬房管理、騎術理論等。修讀課程期間，學員將接月獲11,000元薪酬，並於學校免費住宿。陳念慈表示，學員需承擔書本及基本策騎裝備的費用，「因為要佢哋好好去珍惜所有嘅裝備。」

新一屆「賽事見習學員」由6月12日起至7月29日進行招募，陳念慈表示，希望招募「有精神」、「有動力」，及對賽馬相關工作感興趣的學員。她續指，學校着重學生有良好的生活習慣及品行，「想看到學生有決心去打拼將來的決心」。