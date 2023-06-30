新巴城巴合併｜巴士迷04:00排頭位等坐最後一班新巴：最瘋狂一次

新巴城巴明日（7月1日）合併，「新巴」將走入歷史。新巴常規路線最後班次970X ，將於明日凌晨1時30分由長沙灣（甘泉街）開往香港仔。不少巴士急着見證城巴併吞新巴，今晚（6月30日）8時已有約50人在等候，排在隊頭的李先生凌晨4時已到，他表示以往常乘搭970X，兩巴合併後需時間適應。



到時上9時半，估計排隊人數已增接百200人，暫未截龍。



6月30日晚上8時，約50人在長沙灣等候最後一班開往香港仔的新巴970X。（石恩彤攝）

錯信「巴士群組話今日會好多人」

凌晨4時開始排隊的中六學生李同學表示，他自五歲就喜愛巴士，小時候基本上出外都是以巴士作交通工具，「唔記得點解鍾意，但細細個慢慢到而家，一直咁樣繼續鍾意落去。」因為喜愛巴士，李同學會牢記巴士的型號及路線等，甚至會研究為什麼會制定該巴士路線及巴士路線的需求。

李先生說，今日凌晨2時起床，3時出門，4時就到達，他形容是今次是他為巴士做過最瘋狂的事，最後發現錯信「網聞」。

前幾日睇巴士群組，話今日會好多人，咁早嚟到，點知中伏，就將錯就錯喺度等。 巴士迷李同學

不過他說：「辛苦，但係值得！起碼10幾年之後望到呢篇報道，我都會覺得值得。」今日天氣炎熱，日曬雨淋，他覺得是值得的，「香港交通發達，好難得見證到一間巴士公司『執笠』。」

巴士乘客憂合併後班次減少

因新巴橙色的外身而喜愛新巴的朱先生，平日經常乘搭新巴上學，他表示感到不捨，也認為兩巴合併「麻麻哋」，「新巴城巴有好多重複嘅路線，即將可能會合併，驚嘅可能係會愈嚟愈少班次。」除了擔心班次減少外，朱先生亦希望兩班合併可以提升服務質素。

▼新巴城巴合併▼



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趁放假回港的留學生，乘搭最後一班新巴的陳先生表示，擔心服務質素會下降，因為沒有了競爭。他建議兩巴合併後，新的巴士可以增設無線上網服務，以及在應用程式中向乘客提供載客量的數字。