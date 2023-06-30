城巴新巴明日起合併　城巴稱有助研整合相近路線　班次有望增加

全新城巴（市區及新界巴士網絡專營權）於明日（7月1日）凌晨投入服務，城巴營運團隊指，合併城巴專營權有助提升服務班次及更有效調配資源，亦有助合併或重組巴士路線。為配合全新品牌形象，原新巴的金鐘顧客服務中心及新巴車身均已更換「Citybus」的標誌。營運團隊指未來將派發全新城巴制服給原新巴車長。



▼新巴城巴合併▼



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城巴有限公司（香港島及過海巴士網絡專營權）（城巴）及新世界第一巴士服務有限公司（新巴）的專營權，將於明日（7月1日）起合併入全新的城巴（市區及新界巴士網絡專營權），並於當日投入服務。城巴今日（30日）已將顧客服務中心標誌「新巴」更換為「Citybus 城巴」。

城巴：全新專營權生效後資源可更有效調配

城巴總經理（營運）馬詹唯表示，全新城巴專營權生效後，資源可獲更有效調配，創造協同效應以提升服務水平，令乘客直接受惠。例如巴士在班次上出現問題，遇到壞車、交通阻塞等問題，公司可以更靈活調派巴士補回有關班次，減少調換時間，確保巴士服務的穩定性，把對市民的影響降至最低。

提及合併專營權後，巴士路線會否調整，馬詹唯指，合併專營權是有助更靈活發展巴士路線，例如合併相近的路線，提升巴士服務班次及總客量，以達至「雙贏局面」。他亦期望借這個契機活化巴士網絡，提供更全面的巴士服務給市民。

收費調整須視乎當時經營環境及成本收益決定

至於合併或重組路線後城巴收費是否會調整，馬詹唯則表示，巴士收費升幅是因應當時經營環境及成本收益而決定，與調整路線沒有直接關係。

新巴「尾班車」周六凌晨01:30長沙灣開出

新巴常規路線最後班次970X 將於明日凌晨01:30由長沙灣（甘泉街）開往香港仔；而全新城巴首班次 N8P 通宵循環路線則於明日清晨約04:00由小西灣（藍灣半島）開出，城巴並會於創富道車廠為員工舉行儀式，紀念一致服務全城的重要里程碑。

為配合全新品牌形象，城巴會向全體員工派發掛繩，又向新巴車長派發印有城巴品牌的襟章。原車長需要同時佩戴城巴襟章及掛繩以展示一致性，直至獲派發全新設計的城巴制服。

至於新巴車身則會貼上「Citybus」的標誌，巴士車身及站頭的塗裝更換需時，預計在未來幾個月內完成更新。