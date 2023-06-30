《香港01》CEＯ：着重ESG發展新聞　預告與杭州地區政府推廣亞運

《香港01》今日（30日）舉行ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮2023，公司行政總裁蘇曉婷在致辭時提到，《香港01》一早已經明白永續發展重要性，故成立之初已報道有關ESG發展新聞，以及倡議智慧城市願景。



蘇曉婷預告，9月杭州亞運舉行期間，《香港01》將會與杭州市地區政府合作，共同推廣這項亞洲體壇盛事，為香港運動健兒打打氣；在第四季度，除了繼辦經濟高峰論壇，也有金融科技前瞻研討會，以及大灣區互聯共創研討會等，而今年會加入中小企業參與，聯繫社會各界。



CEＯ蘇曉婷：目標成為「全球最有影響力嘅華文媒體」

蘇曉婷在ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮完結前致謝辭，她多謝所有論壇主持和講者在百忙之中出席論壇，全方位分析ESG和智慧生活發展和應用，推動在場企業把握綠色先機，升級轉型，相信大家都有所得着。「啱啱論壇都有提過，人才培育係永續發展嘅關鍵，尤其依家各行各業都面對人才短缺問題，企業都積極應對人才流失，例如增加內部培訓挽留人才、應用人工智能 提高效率等等。」

她表示，《香港01》一早已經明白永續發展重要性，在成立之初經已報道有關ESG發展新聞，以及倡議智慧城市願景；現今《香港01》憑藉高質素數碼體驗，在每月訪問量、平均不重覆訪客量，都是排名第一的本地媒體。她透露，公司目標將會放得更遠，「唔只喺香港發揮傳媒影響力，更會將信息帶畀全球嘅華人，並以成為『全球最有影響力嘅華文媒體』為未來嘅發展方向，同國際接軌。」

為達致這個目標，她表示《香港01》力求突破，現時全球全年總瀏覽人數超過1億，全球單月瀏覽量更超過14億，可見《香港01》已經走入世界各地華人社會，獲得極多讀者青睞。

以「媒體+」力量全力支持本地經濟發展

蘇曉婷表示，隨着社會全面復常，香港市面變得熱鬧，不少大型本地及國際活動陸續舉行。為配合社會全速復蘇，《香港01》與各大知名機構合作，結合媒體與大數據「媒體+」力量，全力支持本地經濟發展，例如響應「開心香港」活動「香港開心購物節」，《香港01》作為指定生活服務平台，將齊集過百家商戶嘅惠券，提供予用戶免費下載；《香港01》亦已確定與貿易發展局等展覽主辦單位合作，於今年暑假成為包括全港最大展覽「香港書展」在內等「五」個大型展覽電子票務合作伙伴，推進香港票務電子化進程。

蘇曉婷提到作為香港媒體一員，《香港01》一向注重社會責任，重視讀者身心靈健康，在8月將會舉辦健康產業新趨勢研討，亦會推出「正向教育」活動，包括香港01眾樂基金的「眾樂『童』遊夏令營」，及關注精神健康內容特輯「自癒系」，向社會發放更多正能量。

第四季度續辦經濟高峰論壇、金融科技前瞻研討會等

杭州亞運9月舉行，她表示《香港01》將會與杭州市地區政府合作，共同推廣這項亞洲體壇盛事，為香港運動健兒打打氣；在第四季度，將會繼續舉辦經濟高峰論壇、金融科技前瞻研討會，以及大灣區互聯共創研討會等，今年會加入中小企業參與，聯繫社會各界。

她表示，推動青年發展是《香港01》重點發展方向，單是今年上半年，已有超過50間中小學參與公司舉辦的教學活動，包括國民教育講座、媒體及資訊素養講座等；適逢「01教育」成立一周年，「01教育」將會在7月舉辨線上教育及職業博覽，協助文憑試考生和家長準備放榜，同月亦會舉辦「STEAM +01 Summer Bootcamp」，連動創科業界和中學生及教師，推動STEAM 教育發展。