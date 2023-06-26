滙豐大灣區ESG指數報告出爐 工業、金融界積極綠色轉型 表現出色

科技及城市發展迅速，大大改善生活質素和水平。然而，全球氣候變化、環境污染、碳排放量等問題卻繼續不斷升溫。有見及此，近年各行各業均著力推動ESG（環境保護、社會責任及公司治理），實踐一系列綠色營運策略，肩負社會企業責任，為可持續發展出一分力。早前滙豐和中節能皓信發布「滙豐大灣區ESG指數」首次季度更新報告，審視過去兩季大灣區ESG區域指數，發現有顯著增長——八大重點行業（通信服務、可選消費品、日常消費品、能源、金融、醫療保健、工業和房地產）的整體ESG表現在過去兩個季度中有所改善，其中以金融和工業界別的ESG表現最為出色。



綠色金融成大趨勢 三地企業密切合作 積極發展永續策略

從報告可見，2022年第四季度和2023年第一季度的大灣區ESG區域指數分別達到120.27和117.26，按年增長4%和2%。過去三年，縱然社會受疫情影響，但正因如此，亦更令大眾對科技的需求大增。加上大灣區各地政府除了推出多項經濟支援政策，同時積極推動一系列製造業升級和可持續發展的措施，加速各行業數碼轉型，令不少企業對綠色金融產品和服務的需求因而大大增加，這些因素均有助提升區內的ESG水平。滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示：「大灣區GSSS（綠色、社會、可持續發展和可持續發展掛鈎）債券的發行規模去年四季度和今年一季度同比分別增長了71%和96%。而多項金融開放措施亦鼓勵粵港兩地在綠色金融領域加強合作，支持內地企業到香港發行綠色債券和獲取綠色融資，相信有助提升區內的ESG水平。」

醫療健康是過去兩季中ESG表現提升率最大的行業。

沿用創新技術節能減碳 可選消費品兩大產業實踐綠色轉型

隨疫情緩和，各地逐步實現復常，經濟漸漸有復甦跡象。但疫情「新常態」下改變的生活模式仍然持續，如綠色消費、推動可持續產品及業務模式已成為大趨勢，大眾於可選消費品（即除必須消費外的消費，如汽車、服裝、奢侈品等）上亦更講究。加上在政府推動低碳轉型下，區內的新興產業積極發展跨境電商、新能源汽車和智能網聯汽車等不同範疇，跨境交流、合作愈來愈多，使可選消費品行業於ESG管理水平及表現亦大大提升。

報告更就汽車和紡織服裝兩大子行業作深入研究，分析其ESG發展現狀以及低碳轉型計劃，發現大灣區具備優越的研發、生產能力，有助行業進行綠色轉型。如廣洲為內地重要的新能源汽車生產基地，而新能源汽車的銷售及使用率亦於深圳保持領先，相信憑藉專業科研及生產團隊，加上大眾用車習慣和風險，有望改變傳統燃油汽車為主流的模式，向改用環保新能源的目標進發。至於紡織服裝業亦已於生產過程中採用創新技術，以降低碳排放、減少污染，為保護環境和氣候出一分力。

綠色消費、推動可持續產品及業務模式成大趨勢，有助推動行業減碳、減污染，實踐綠色轉型。

（資料及相片由客戶提供）