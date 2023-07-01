七一｜M+博物館人龍見館外200米　平均輪候逾兩小時　下午5時截龍

七一回歸假期，M+及故宮文化博物館七個專題展覽免費開放予公眾參觀，其中免費標準門票需預先預約，並已售罄。下午兩時，M+門口人頭湧湧，排隊人龍沿M+本館至少圍繞兩圈，隊尾延伸至館外至少200米。有已排隊至門口的市民表示，花了約50分鐘排隊，仍未成功入內。



西九文化區管理局表示，平均輪候時間逾兩小時，提醒下午5時「截龍」，以確保輪候人士可在開放時間內進入博物館參觀。截至下午三時前，M+已有超過15,000人次入場參觀；故宮文化博物館則有超過4,400人次入場參觀。



西九文化區管理局宣布，截至中午12時，M+已有超過5,800人次入場參觀。（羅國輝攝）

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蘇小姐表示，已排隊輪候50分鐘，她之前亦到過M+博物館參觀，今次再來是因為居於深圳的友人來港一天，本來打算帶她參觀故宮博物館，但得知免費門票已額滿，所以轉戰M+，希望可以感受氣氛，「會覺得多人，但冇諗過有咁多」。

故宮文化博物館外每20分鐘一班的「西九文化區循環專線」穿梭巴士，下午1時，約80人排隊輪候登車。博物館附近熙熙攘攘，現場多名訪客查詢免費入場事宜，職員告知5,000張門票預約已滿，需要排隊買票。售票處人流不減，約150人排隊，現場所見以內地旅客為主，偶爾有內地旅行團成群結隊在正門「打卡」之後離開。

故宮文化博物館則有超過2,800人次入場參觀。（羅國輝攝）

林太帶同一對子女輪候約1小時，她表示，自M+及故宮文化博物館開幕以來，從未來過西九文化區，之前M+免費開放的時候，沒有時間過來，錯失了機會，及後門票收費昂貴，所以趁七一免費前來參觀。

她說，沒預料前來人數眾多，不過排隊時間比想像中短：「條隊一路咁行，唔係就咁企喺度排，同埋海邊有啲海風，都可以嘅。」林太中二的兒子說，一直想來參觀，今次特別希望可以看「草間彌生：一九四五年至今」作品之一《南瓜》。他們一家三口參觀完M+後，打算於西九文化區附近行逛。

內地客：人流眾多 轉日子再參觀

繆先生一家三口從湖南長沙過來，本來打算購買門票今天入場，來到才得悉今天有免費門票。他見人流眾多，中途離開隊伍，決定將原定轉為明天（2日）或星期一（3日）再來。繆先生認為，七一對香港而言有特殊意義，所以選擇今日來港旅遊，「我們小孩現在也大了，現在國外勢力的滲透力很嚴重，帶他來（香港）走走⋯⋯（內地）有日、韓、歐美（勢力滲透）。」 其12歲的兒子表示，感覺香港是「先進化」城市，想親身來港觀察發展如何。

西九：平均輪候時間逾兩小時 下午五時截龍

西九文化區管理局宣布，截至下午三時前，M+已有超過15,000人次入場參觀；故宮文化博物館則有超過4,400人次入場參觀。

管理局指，M+今天開放時間至晚上6時，平均輪候時間逾兩小時，因此M+將於今日下午5時「截龍」，以確保已輪候人士可在開放時間內進入博物館參觀。

至於故宮文化博物館方面，今天開放時間至晚上8時，可供預約的3500多張免費標準門票早前已被全數預約，目前只餘少量特別展覽門票出售。

由於到訪西九文化區的人數眾多，接駁高鐵西九龍站或柯士甸站的循環專線有大批人士排隊輪候，管理局呼籲計劃到訪西九的人士使用其他交通工具。