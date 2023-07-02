沙特阿拉伯資訊科技大臣訪港　11家本地企業簽備忘錄進軍沙特市場

行政長官李家超今年初率團訪問中東，在沙特阿拉伯見證中國和當地企業聯合會成立。沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Al-Swaha率領30多位政府高級官員，今日（2日）到訪香港科學園，與李家超見證11家本地企業簽署進軍沙特市場備忘錄。



活動上亦就協助沙特阿拉伯科技企業來港上市，以及為沙特投資者開拓其在中國發展機會的議題上均有正面討論。港交所行政總裁歐冠昇表示，港交所擁有合適的渠道、平台和產品以支持中國與中東之間的更緊密連繫。



沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣 Abdullah Al-Swaha在活動上進行分享。（科技園公司提供圖片）

科技園公司與專注中東北非市場的投資機構易達資本公司今日合辦「One Gateway Shared Vision - Hong Kong Special Administrative Region x Kingdom of Saudi Arabia」活動，歡迎Abdullah Al-Swaha及其代表團到訪香港。是次活動有超過100家亞洲頂尖投資機構和大灣區的創新科技企業代表出席，與特首和沙特阿拉伯代表團會面，一同見證這項盛事。

創新科技及工業局局長孫東、科技園公司主席查毅超及行政總裁黃克強、香港交易所行政總裁歐冠昇都有出席。

中沙企業聯合會在香港設立首個亞洲辦公室

活動期間，包括Aerosim (HK) Limited 、誠鐫科技有限公司、豐疆智能國際有限公司、自由緯度科技、GoGoChart Technology Limited、Triavo Limited、華住酒店集團、晶泰科技、英硅硅能、諾輝健康及中集安瑞科共11家公司與易達資本簽署了關於進軍沙特市場及加入中沙企業聯合會的合作備忘錄；科學園內的科技企業在活動期間亦向代表團展示其創新成果。

備忘錄的簽署後，中沙企業聯合會理事長及易達資同時宣布該會將在香港設立首個亞洲辦公室。中沙企業聯合會是由沙特阿拉伯通訊與資訊科技部支持的非牟利組織，於今年2月成立後，首批會員已逾100家，該會將連接香港、內地與沙特阿拉伯，並定期在沙特阿拉伯及香港舉辦活動，促進人才交流、商業合作及創科業界的協作。

科技園公司指此次訪問標誌着香港與沙特阿拉伯進一步深化在創新科技發展的聯繫，為科學園的園區公司、本港企業與沙特阿拉伯科技企業帶來無限合作機遇。

李家超：歡迎沙特朋友在香港共創創新未來

李家超表示，香港與沙特阿拉伯在創新科技方面存在不少合作機遇， 大灣區市場為科技公司、初創企業和人才提供發展機會，「我歡迎沙特阿拉伯和中東的朋友，與我們一起在香港共創創新未來。」

Abdullah Al-Swaha表示，今天與香港的關係達到了新里程碑，沙特與香港將共同開啟技術和創新的新視野，將為香港科技企業進入沙特創造了更大的機會，這有助於推動中沙交流，促進雙方的經濟發展，共同塑造一個和諧的未來。

科技園公司主席查毅超表示，科技園公司將香港作為領先的國際科研、創新及金融中心的優勢帶給科技企業，園區公司能在香港穩建發展，繼而開拓在沙特阿拉伯的業務，以及促成沙特阿拉伯企業落戶香港而感到自豪。

中沙企業聯合會理事長：推動沙特公司在港交所上市

中沙企業聯合會理事長及易達資本公司創始管理合夥人Jerry Li表示，相信香港作為中國和沙特合作的橋樑，將進一步促進兩國的技術和經濟合作，該會的目標是讓香港領先的金融和技術公司進入沙特，為沙特2030年願景的經濟多元化作出貢獻力量，希望能推動沙特公司在沙特和港交所兩地上市。

活動上亦就協助沙特阿拉伯科技企業來港上市，以及為沙特投資者開拓其在中國發展機會的議題上均有正面討論。港交所行政總裁歐冠昇表示，香港擁有獨特的地理優勢，不單能夠連繫來自沙特的資本和中國蓬勃的發展機遇，亦能將沙特企業與中國及區內的龐大投資資本連接起來。他指港交所擁有合適的渠道、平台和產品以支持中國與中東之間的更緊密連繫。