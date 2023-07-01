七一｜金巴輪候時間預計超過1小時　港人兩日內快閃澳門珠海

疫後復常首個七一回歸假期，港珠澳大橋香港口岸人流絡繹不絕。濛濛細雨不阻港人外遊興致，出境大堂早上一度擠滿及拖着行李箱的人群，金巴輪候時間預計超過1小時。有家長表示，趁小朋友放暑假之前，帶他們兩天「快閃」澳門及珠海，七一出遊只因希望感受氣氛「逼下」。



▼7月1日 港珠澳大橋香港口岸▼



+ 3

上午10時，港珠澳大橋香港口岸出境大堂聚集了預備出遊的一家大小及情侶，亦有年輕人結伴出遊。部份人拖着旅行箱，有人忙着檢查證件，亦有人忙着使用電話，聯繫未抵達的旅伴。接近中午，出境大堂廣播指，由於現時人流較多，預計輪候金巴時間超過1小時。口岸外，擠滿乘客的巴士一輛又一輛抵達，車門打開之後，乘客匆忙整理行裝，急步走進出境大堂。

林小姐帶同兒子與姪女，共一家五口出遊，打算兩天內去澳門及珠海遊玩，「住酒店、行吓、食吓嘢、帶小朋友去感受吓氣氛，人多啲、逼下」。何小姐則與丈夫帶同兩名兒子前往澳門，同行還有其年邁父親。她笑言是父親很想去澳門賭場，加上小朋友未開始放暑假，故趁七一公眾假期「近近地」留澳兩天，希望可以與家人前往疫情後才開幕的新濠影𣿬水上樂園遊玩。

預澳門消費6000元 住酒店玩水上樂園

張先生也一家三口前往澳門逗留兩天，小朋友星期一（3日）仍需回港上學。他們打算前往水上樂園遊玩及享用當地酒店設施休息，預算消費6000元。被問及為何選擇七一出行，他表示，小朋友暑假「冇乜時間」，已計劃於悠長假期去外國。