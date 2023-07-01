MIRROR演唱會｜阿Mo打新冠加強劑　 再試夾尿喉鋪路摘除尿袋

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（1日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信。信中透露阿Mo剛接種新冠疫苗加強劑，並為其接種後的反應不致影響治療的進度而禱告。



另外，信中又指， 阿Mo上周開始再嘗試新一輪夾尿喉，以訓練膀胱肌肉伸張力，而其暫時沒有上次冒汗和不舒服的現象和感覺，形容是一個好的進程。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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新一封代禱信繼續談及阿Mo摘除尿袋的最新進展，信中表示，阿Mo上週開始再嘗試新一輪夾尿喉，以訓練膀胱肌肉伸張力，暫時沒有上次冒汗和不舒服的現象和感覺，形容是一個好的進程，希望大眾繼續為膀胱伸張力的反應禱告。

另外，信中亦透露阿Mo剛接種新冠疫苗加強劑，並為其接種後的反應不致影響治療的進度而禱告。

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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牧師李盛林在信中又提到，自己在過去不同的場合分享切身的經歷和感受，以及談及信仰如何帶動我們面對人生苦難的遭遇，深深感受與會眾彼此之間的互動和激勵。信中亦指，看見阿 Mo 在面對治療和復康上的堅持，作為父母的也是感動和欣慰。

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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

不住禱告 求主繼續保守醫治！

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo) 代禱信 49 （20230702)

「我是上主，是世上萬民的上帝，對我而言。有難成的事嗎？」（耶利米書32:27）

(一) 啟言(阿Mo)

1)「摘除尿袋的預備」

(感恩) 上週開始再嘗試新一輪夾尿喉，以訓練膀胱肌肉伸張力。感謝神暫時沒有上次冒汗和不舒服的現象和感覺，是一個好的進程。

(禱告) 請繼續為膀胱伸張力的反應禱告。

2) 「接種新冠疫苗的反應」

(禱告)請為阿Mo剛接種新冠疫苗加強劑後的反應，不致影響治療的進度禱告。

（二）MO 爸媽

1) 「與苦難者分擔鼓勵」

(感恩) 在過去不同的場合分享切身的經歷和感受，並信仰如何帶動我們面對人生苦難的遭遇，深深感受與會眾彼此之間的互動和激勵。

2）「阿Mo 的堅持」

(感恩) 看見阿 Mo 在面對治療和復康上的堅持，作父母的也是感動和欣慰，感謝有真理聖靈的激勵。