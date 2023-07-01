七一回歸｜紅衣同鄉會率團維園慶祝　便衣警查問　劍齒虎再現糖街

今天（1日）是香港回歸祖國26周年紀念日，疫情前每年都有七一遊行，表達對政府的不滿及訴求。不過，自2020年起政府未有再批准組織在七一舉行遊行，在港區國安法後，每年都有大量警力在銅鑼灣一帶重防。



記者今日下午在銅鑼灣一帶視察，現場所見，大批警員在記利佐治街一帶巡邏，「劍齒虎」裝甲車亦停派在糖街戒備。香港湖南婁底聯誼會約下午2時半在崇光分發國旗及區旗予同行人士，聯誼會會長稱會與同鄉約數十人到維園一帶慶祝，有便衣警員一度查問後着勿停留。



港島總區指揮官郭嘉銓到場視察

近年警方均會在每年7月1日，在銅鑼灣一帶高度設防。記者今日下午在銅鑼灣一帶視察，現場所見，兩三隊軍裝及有數名帶透明藍芽耳機的便衣小隊在記利佐治街一帶巡邏，而銅鑼灣SOGO崇光外亦有多輛衝鋒車等各式警車駐守，「劍齒虎」裝甲車亦停派在糖街戒備。記者採訪期間，亦有多名警員長期站在身旁。

獲頒獲頒紀律部隊及廉政公署榮譽獎章、「隔代一哥」接班人大熱的警務處助理處長兼港島總區指揮官郭嘉銓在下午4時亦有到場視察。

+ 1

另外，幾名穿香港湖南婁底聯誼會制服的人在下午約2時半出現在崇光外，手持多枝國旗和區旗打算派發，被便衣探員查問，要求他們不要逗留，盡快往維園。該聯誼會會長蕭小姐表示，今日是為了慶祝香港太平，所以與同鄉約四十至五十人到維園一帶慶祝，「唔使好似驚住咁行出街，由治及興！」