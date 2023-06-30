七一回歸｜會展維園重兵駐守　禁入金紫荊廣場　劍齒虎裝甲車戒備

周六（7月1日）為香港特區成立26周年紀念日，警方今日（6月30日）已在銅鑼灣維園及灣仔會展一帶「重兵駐守」，例如會展只開放正門，並需要登記才可進入，旁邊的金紫荊廣場亦設有鐵閘及帳篷，阻止行人及車輛進入，甚至有「劍齒虎」裝甲車現場戒備；至於舉行慶回歸活動的維園情況相近，有數十名警員巡邏及駐守。



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會展僅正門可進出

七一升旗、酒會將在明日早上8時在金紫荊廣場及會展舉行，現場不設公眾觀禮區。灣仔會展一帶今午已派出大量警力，入境事務大樓及通往會展的行人天橋，均分別有兩名警員駐守港灣道近會展一帶亦有近10名警員巡邏或駐守，普遍以2人為一組。

現場目測，會展只開放正門，並需要登記才可進入，側門僅開放一小部份通道，雖然紀念品及便利店等仍有營業，但其他進入會展的入口已放下鐵閘，並放有告示牌提醒路人，無法經此通道進入會展。

灣仔金紫荊廣場外設鐵閘封鎖

灣仔海濱的金紫荊廣場一帶，路上亦已設有鐵閘封鎖，警方亦在行人路上設有多個帳篷，阻止市民或遊客進內。現場有不少內地遊客詢問警員後，只能遙遙拍照「打卡」並原路折返。

此外，港灣道已停泊4輛運員車及2輛戰術巴士；近金紫荊廣場的馬路，亦有一輛「劍齒虎」裝甲車及2輛衝鋒車戒備，亦有一輛巡邏警車駛過。

銅鑼灣維園重兵駐守 有多名CID巡邏

另一邊廂，銅鑼灣維園足球場即日起，一連三日舉辦「維園慶回歸」活動。雖然銅鑼灣SOGO崇光外未見警員蹤影，但地鐵站內已有數名警員駐守，通往維園的行人天橋及路上，亦有警員在駐守，普遍以2人為一組。

走到維園足球場，更屬於「重防」的區域，每隔一段路便有4至5名警員駐守，活動範圍外的行人路，亦有多名警員巡邏，估計維園近銅鑼灣一帶，有數十名警員同時戒備。

或因舞台放在維園天后出口，附近一帶同樣亦駐守大量警力，除了逾10名警員分批站在出口外，亦有約五名CID巡邏。天后地鐵站對開，亦有數名警員駐守外，並停泊4輛運員車及3輛衝鋒車，亦有一輛巡邏警車駛過。

立法會大樓及政府總部僅少量警力

不過金鐘立法會大樓及政府總部，只得少量警員駐守，海富大廈旁的行人天橋及立法會大樓外，分別有警員2人一組駐守，相對灣仔會展及銅鑼灣維園，大相逕庭。