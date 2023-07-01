港車北上｜辣跑成功預約車主冀赴珠海賽車　有車主盼開放其他口岸

今日（1日）七一回歸26周年，亦是「港車北上」開通首日，大批車主早上聚集亞洲國際博覽館參與「港車北上」啟動禮。有跑車迷車主，專程為愛車申請「港車北上」，希望到珠海旅遊同時可以參與賽事。



不少車主都認為申請及抽籤程序雖方便，但內地審批文件程序則較複雜，有車主在通車前3日才收到禁區紙；亦有車主等不及審批，索性改駕「中港車」北上；亦有車主慨嘆「抽到籤都唔一定去到」。



▼7月1日 香港汽車會「港車北上」啟動禮▼



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中國香港汽車會今日舉行「港車北上」啟動禮，現場所見，車主須將「通行證」及「臨時車牌」放在擋風玻璃。

車主須將「通行證」及「臨時車牌」放在擋風玻璃。（孔繁栩攝）

駕駛Lotus跑車的葉先生表示，期望可以到內地旅遊及賽車，他希望「港車北上」下一步可以開放其他關口，「主要都係去東部（澳門、珠海），如果有其他關口就可以去到廣東、東莞。」

他認為今次申請安排比較繁複，指引及流程難理解，「每日要睇手機睇進度，要做啲咩都無人知，感覺似白老鼠」，即使成功抽籤，亦有不少手續要等結果，最終本周四（6月29日）才收到禁區紙。

車主劉先生表示，為響應大會活動，一班會員專程為古董車申請配額，惟批出禁區紙時間長，至今仍未收到，因此只能改駕「中港車」參與活動。

他稱曾致電運輸署追查進度，「我10號已經交齊文件，16號話上左內地，叫我耐心等候」，他慨嘆「即使抽到籤都唔一定去到」，有相熟車主亦因為「等唔切」，迫於無奈放棄今日行程。

車主許先生持有「中港牌」十多年，今日專程跟大隊到珠海，他指內地配套比十多年前進步，停車場亦相當充裕，他又指出，雖然內地交通規則與香港稍為不同，但相熟有經驗司機可以應付，「適應左上右落、右上左落呢啲，五分鐘搞掂喇！」